REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Cvetličarna bo gostila nizozemskega superzvezdnika Jorna van Deynhovna, ki ga slovensko občinstvo že dobro pozna po njegovi odlični produkciji ter energičnih setih ter srbsko navezo (Zyce & Flegma) TesseracTstudia s skupnim projektom Ectima. V Gala hali bo v okviru serialke Wave Riders nastopila domača synthwave skupina Futurski, v Božidarju pa londonski DJ Tim Parker in pariški DJ Zaltan.

Futurski

Petek, 11. maj

(20.30): Cirkulacija 2 Ljubljana: Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers (predstavitev londonske neodvisne založbe First Terrace Records)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Junker)

(22.00): Carnium Kranj: Techno meets HardTechno vol. 2 (Dimc, Matto, Alycea, Andy Raze, Rok More)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB / All This Gold Is (Arena: Lunik, Roots In Session, Massimo. Bar: Erma, Mixxle, Tsunami)

(23.00): Božidar Ljubljana: Rx:tx vs. Stiropor (Tim Parker/VB, Borka, .čunfa, Zaltan/Fra, Nitz)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur - Kinky Edition (tolstoyed)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: The music Lab pres. May Flower (Simon Adams/Ita, Dave Manali, Devious, Alex Donati)

Sobota, 12. maj

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Ride the Rhythm (LeBerg)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Tetsuo)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii + posebni gostje Futurski)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: HI LIFE & GoNParty (Re-Jector, Celt, Fictive, Cyber, Keeping it Hard with Seljaki, Basher, Kiracha)

(23.00): K4 Ljubljana: Monolog (Roiss)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Spring Trance Gathering (Slovenian Trance Family Main Stage: Jorn van Deynhoven, Reconceal, Calixta. Dreamcatcher Open Air Area: Zyce, Flegma, Ectima, Rook, SoundBender & Naboo)

