Na trgu za boljšo kariero, status, denar ali samo za en sladoled ali pijačo

Premierna uprizoritev drame Ödöna von Horvátha Kazimir in Karolina, ki je nastala leta 1932 – v času največje depresije in rojstva fašizma

V Stari dvorani SNG Maribor bodo 11. maja ob 20.00 premierno uprizorili dramo Ödöna von Horvátha Kazimir in Karolina v režiji Eduarda Milerja. Ödön von Horváth (1901–1938), ki je v svojem kratkem in burnem življenju ustvaril enega najbolj markantnih dramskih opusov prve polovice 20. stoletja, je kot oster družbenokritični opazovalec v svojih delih z inteligentno jasnovidnostjo pokazal do kakšne splošne zavesti vodijo nastajajoče politične, ekonomske in osebne stiske. Večna aktualnost njegovih besedil pa izhaja predvsem iz njegovega poznavanja človeške narave in družbenih mehanizmov, ki se v zgodovini človeštva nenehno reciklirajo.

Drama Kazimir in Karolina je nastala leta 1932 – v času največje depresije in rojstva fašizma. Tedanja kriza je bila vsesplošna, saj ni šlo le za brezposelnost, temveč za skrajno revščino in lakoto. Človeštvo je imelo za sabo izkušnjo 1. svetovne vojne, slutili pa so že grozote nove prihajajoče vojne. Negotovost v ozračju je bila stalnica. Drama govori o tem, da slabo gospodarsko stanje vpliva na vsa področja življenja, tudi na medčloveške odnose. Kriza je pravi čas za testiranje človeškosti v človeku. V krizi se pokažejo pravi obrazi in dejstva. Kriza je natančna napoved ali prerokba prihodnosti.

Avtor je dramo umestil v čas Oktoberfesta, čas razbrzdanega veseljačenja, ko odpovejo vse zavore, ko se sprosti vse, kar je iracionalnega v človeku. Kazimir in Karolina, on šofer, ki je pravkar izgubil službo, ona mlada zaposlena ženska, polna sanj, stojita na točki preobrata. Ostati skupaj ali iti narazen? Vržena v prosti pad razpada sicer opletata z rešitvami, a manjka jima oprijemljivih orodij – besed, ki bi vzpostavile dialog. "Razpad zveze je metafora za jalovost in degradacijo medčloveških odnosov nasploh. Nezmožnost komunikacije ni značilna zgolj za Kazimirja in Karolino, ampak je osrednji motiv celotne vsebine teksta. Tako kot raste pijanost in norost v času Oktoberfesta, tako raste tudi temperatura dramskega zapleta, ki privede like v vsesplošni pretep brez jasnega razloga."

Horváthovi liki so po navadi vsakdanji mali ljudje. Avtor nam nenehno poskuša pokazati, da je zmotno mišljenje, da je posameznik žrtev izključno družbenih tokov. Na luciden način dokazuje, da je prav ta mali človek edini soustvarjalec družbenih tokov.

Dramaturginja in avtorica priredbe Žanina Mirčevska je o drami Kazimir in Karolina zapisala, "da ni le socialni, ljudski komad ali romantična melodrama, začinjena s socialno tematiko. Gre za precizno sliko, ki na preprost način spregovori o duhovni omejenosti. Posamezniki niso zmožni razumeti položaja, v katerem so se znašli, kaj šele se spraviti z izzivi, ki jih prinaša osebna ali družbena kriza. V takem duhovno klavstrofobičnem ozračju je edini manevrski prostor beg iz realnosti v virtualnost ali omamo. Zaradi nemoči se ljudje zatečejo v zabavo, da bi preglasili svoje misli, se predajo preglasni glasbi, iščejo izhode iz realnosti z drogo, alkoholom, avtodestrukcijo. Pri tem gre istočasno za sejem ali osebno razprodajo teles in duš. Posamezniki se ponujajo na trgu za boljšo kariero, za status, za denar ali samo za en sladoled ali pijačo."

V predstavi nastopajo: Petja Labović, Ana Urbanc, Davor Herga, Timon Šturbej, Nika Rozman, Kristijan Ostanek, Gorazd Žilavec, Mojca Simonič, Maša Žilavec, Žan Koprivnik in Matija Stipanič. Dramaturginja in avtorica priredbe: Žanina Mirčevska, scenograf: Branko Hojnik, avtor videa in oblikovalec svetlobe: Atej Tutta, kostumografinja: Jelena Proković, lektorica: Metka Damjan, avtor glasbene opreme: Eduard Miler, koreograf: Sergiu Moga.