Tudi politikom je lahko v gospodarstvu mehko postlano

Nekdanji podkancler, gospodarski in zunanji minister Sigmar Gabriel je postal član upravnega odbora nastajajočega nemško-francoskega podjetja Siemens Alstom

Nekdanji nemški zunanji in gospodarski minister ter podkancler Sigmar Gabriel je bil imenovan za direktorja v družbi Siemens Alstom. Gabriel obljublja, da bo dosledno spoštoval nov zakon, po katerem se nekdanji člani vlade ne smejo zaposliti v zasebnih podjetjih vsaj eno leto po koncu mandata.

To pomeni, da bo novo službo nastopil marca prihodnje leto. Dejansko zanj to ni ovira, saj takoj nove službe ne bi mogel nastopiti. Nemški Siemens in francoski Alstom sta namreč še v postopku združitve. Zaključiti ga nameravata do konca letošnjega leta, tako bo združeno podjetje začelo delovati konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta. Njuno združitev morajo potrditi še varuhi konkurence. Ko je bil še nemški gospodarski minister, je Gabriel leta 2014 odločno podprl združitev nemškega Siemensa in francoskega Alstoma. Takrat je bil razlog za njuno združitev okrepitev na področju proizvodnje električne energije, zdaj se združujeta, da bosta na področju železnic oziroma razvoja in proizvodnje hitrih vlakov lahko konkurirala Kitajcem.

Sigmar Gabriel seveda ni edini nemški politik, ki je visok položaj v politiki zamenjal za visok položaj v gospodarstvu. Nekdanji gospodarski minister v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija Garrelt Duin je po dobrih sedmih mesecih po koncu mandata presedlal na vodilni položaj v družbi ThyssenKrupp, nekdanja predsednica vlade Severnega Porenja-Vestfalije Hannelore Kraft je dobila novo službo v nadzornem svetu v rudarskem podjetju Ruhrkohle. Nekdanji predsednik vlade Schleswig-Holsteina Torsten Albig je od začetka letošnjega leta glavni lobist Deutsche Post DHL v Bruslju.

Nekdanji nemški obrambni minister Franz-Josef Jung je od maja lani član nadzornega sveta oboroževalskega koncerna Rheinmetall. Dve leti prej se je v tem podjetju kot glavni lobist zaposlil nekdanji nemški minister za razvoj Dirk Niebel. Na nemških železnicah se je zaposlil nekdanji vodja urada kanclerke Angele Merkel Ronald Pofalla. Zdaj je v tej družbi pristojen za področje infrastrukture, vse več pa je govora, da bo postal predsednik uprave.

Bernd Riexinger, vodja stranke Levica, ugotavlja, da se nemška politika iz primera nekdanjega kanclerja Gerharda Schröderja, ki je predsednik nadzornega sveta Severnega toka in ruskega državnega koncerna Rosneft, ni nič naučila. V gospodarstvu se je po odhodu iz vlade zaposlil nekdanji nemški zunanji minister Joschka Fischer, z govori in knjigami mastno služi nekdanji nemški finančni minister Peer Steinbrück.

V nevladni organizaciji Lobby Control izpostavljajo, da je bil Gabriel kot gospodarski minister neposredno odgovoren za Siemens in Alstom. Timo Lange pravi, da v Lobby Control za zaposlovanje nekdanjih politikov v gospodarstvu zahtevajo prehodno obdobje tri leta, ko je minister neposredno povezan z interesi podjetja.