Madžarski dolžnik

Janez Janša je denar za politično kampanjo SDS dobil od Viktorja Orbána, četudi je financiranje strank iz tujine povsod prepovedano. Kako bo vrnil to uslugo? V politiki ni nič zastonj.

Tudi avtoritarni voditelji se znajo šaliti. Janšev selfi z ožjo družino.

Še nedavno je bil Janez Janša velik kritik Rusije in njenega predsednika Vladimirja Putina. V času zaostrovanja odnosov med Ukrajino in Rusijo je Janša po Ljubljani hodil s sliko Julije Timošenko, simbola prozahodne in protiruske ukrajinske politike. Janša je bil tudi zelo kritičen do tesnih slovensko-ruskih odnosov. Zaradi »paktiranja« z Moskvo, je dejal leta 2015, naj bi Slovenija zapravila Trst, del Koroške in na koncu še dostop do odprtega morja – celo zapleti v zvezi z arbitražo naj bi bili posledica slovenskega iskanja zavezništev z Moskvo. Še bolj zavzet pa je bil vodja parlamentarnega odbora za obrambo Žan Mahnič iz SDS, ki je pred približno letom in pol po zaprti seji odbora trdil, da je »rusofilna« Slovenija postala tarča ruskega hibridnega vojskovanja in da slovenski obrambno-varnostni sistem od Rusije »zaznava tveganja za grožnje nacionalni varnosti«.