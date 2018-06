Slavoj Žižek meni, da je Levica za Slovenijo edini žarek upanja

Filozof Slavoj Žižek v članku za časnik Independent o izidu volitev v Sloveniji, Donaldu Trumpu in EU

Slavoj Žižek, filozof

© Borut Krajnc

Nič presenetljivega se ni zgodilo na slovenskih volitvah. Čeprav je SDS Janeza Janša postala najmočnejša stranka, je vladajoča levosredinska koalicija dobila veliko več glasov. Po dolgotrajnih pogajanjih bo najbrž ostala na oblasti, SDS pa bo kljub temu, da nima vizije, ob korupcijskih škandalih in podobno skrbela za priročno »fašistično« grožnjo, strah, pripravljen, da se prebudi vsake štiri leta in prisili večino volivcev, da izvolijo enako »protifašitično« psevdo levico, v Independentu piše filozof Slavoj Žižek.

Ko govorimo o ideologiji SDS, je treba omeniti članek v tedniku Demokracija 25. avgusta 2016, v katerem je eden njenih glavnih ideologov Bernard Brščić napisal: »George Soros je eden najbolj izprijenih in nevarnih ljudi našega časa,« odgovoren je za »invazijo črnskih in semitskih hord ter s tem za somrak EU… Kot tipičen talmudski sionist je smrtni sovražnik zahodne civilizacije, nacionalne države in belega evropskega človeka«. SDS se po Žižkovih besedah strinja tudi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, zato je treba pogledati, kako se Slovenija vključuje v sedanje napetosti med EU in ZDA.

Protiukrepe zaradi uvedbe carin na jeklo in aluminij lahko uvede le EU, saj Trump, Rusija in Kitajska govorijo isti jezik, ki je Amerika (Rusija, Kitajska) najprej. Zdaj ima EU tako edinstveno možnost, da se postavi kot suveren blok moči ter se obnaša, kot da dogovor z Iranom še velja. Vprašanje pa je, ali ima Evropa v tem novem svetu populizma dovolj moči in enotnosti za to? Bo nova vzhodnoevropska postkomunistična »os zla«, ki se razteza od Baltiških držav do Slovenije in Hrvaške, sledila uporu EU proti ZDA ali se bo priklonila ZDA ter tako vnovič dokazala, da je bila hitra širitev EU na vzhod napaka?

Vzpon populizma po Evropi je po Žižkovih besedah povzročilo vse večje nezaupanje ljudi bruseljski tehnokraciji, ki jo vidijo kot center moči brez demokratične legitimizacije. Italija je prejšnji teden postala prva zahodnoevropska država, kjer so prišli evroskeptični populisti legalno na oblast. Ni veliko dvoma, da neupoštevanje delavskega razreda povzroča tako evrokepticizem kot podporo Trumpu v ZDA z globalnimi posledicami.

Eden od dokazov za to je razburjenje v ZDA zaradi odločne ukinitve televizijske oddaje Roseanne zaradi rasističnega tvita glavne zvezde Roseanne Barr. Joan Williams v kolumni z naslovom Bo z odhodom Roseanne Barr s televizije pregnan delavski razred piše, da bi levica končno morala začeti poslušati bel delavski razred. Ukinitev oddaje »odvzema ameriški televiziji edino razumevajočo upodobitev življenja belega delavskega razreda v zadnjem pol stoletja – z drugimi besedami od začetka televizije«.

Joan Williams nedvoumno podpira izključitev Roseanne Barr zaradi njenih rasističnih tvitov, a dodaja, da so skoraj vsi Američani, rojeni v 40. letih prejšnjega stoletja, zaslužili več kot njihovi starši; danes to velja za manj kot polovico Američanov. Upor, ki je prinesel Brexit in Trumpa, odraža propadajoče tovarne, umirajoča mesta in pol stoletja praznih obljub. Ljudje, ki so bili puščeni zadaj, so zelo zelo jezni, Trump je njihov iztegnjen sredinec. Trumpovo odločlitev za uvedbo tarif je treba brati v tem okviru, saj je njegov c ilj (tudi) zaščititi ameriški delavski razred pred nepošteno evropsko konkurenco ter s tem zaščititi ameriška delovna mesta. Protesti EU, Kanade in Mehike ter njihovi protiukrepi ne dosegajo cilja, ker temeljijo na logiki Svetovne trgovinske organizacije (WTO) o prosti trgovini, Trumpu pa se lahko upre le nova levica s tem, da se odzove na skrbi vseh, ki so bili puščeni zadaj.

Problem Evrope je ostati zvesta svoji tradiciji, ki jo ogroža naval konservativizma in populizma. To ji lahko uspe le s prenovljeno levico. V Sloveniji je Levica dobila skoraj 10 odstotkov glasov. Ta stranka je edini žarek upanja, je edini akter na političnem parketu, ki se izogiba začaranemu krogu protimigracijske desnice in psevdolevice.

Za ameriške neokonzervativce je določeni ravni EU sovražnica ZDA številka ena. Podtalni dvojnik tega prepričanja je politična vizija ekstremistično desnih krščanskih fundamentalistov z obsesivnim strahom pred novim svetovnim redom. Skrajni krščanski fundamentalist Tim LaHaye v svoji knjigi Evropska zarota piše, da pravi sovražniki ZDA niso islamski teroristi, ker so le lutke, s katerimi tajno manipulirajo evropski sekularisti, pravi anktikristi, ki hočejo oslabiti ZDA in vzpostaviti nov svetovni red pod vodstvom OZN. Na nek čuden način ima La Haye po Žižkovih besedah prav: Evropa ni samo drug geopolitičen blok moči, ampak globalna vizija, ki pa ni v skladu z močnimi nacionalnimi državami.

Tudi v Sloveniji se SDS predstavlja kot braniteljica delovnih ljudi pred skorumpiranimi, nedomoljubnimi elitami. Problem Evrope je ostati zvesta svoji tradiciji, ki jo ogroža naval konservativizma in populizma. To ji lahko uspe le s prenovljeno levico. V Sloveniji je Levica dobila skoraj 10 odstotkov glasov. Ta stranka je edini žarek upanja, je edini akter na političnem parketu, ki se izogiba začaranemu krogu protimigracijske desnice in psevdolevice, tema dvema rokama, ki druga drugo ves čas upodabljata kot strašilo, ki opravičuje njun lasten obstoj.