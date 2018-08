Zunanji pogled, ker pri nas kronično primanjkuje kritične refleksije umetniške produkcije

Predavanje dr. Rya Dag Holmboa, teoretika moderne in sodobne umetnosti v okviru samostojne razstave Luke Savića

© Lenart Kirbiš

V Galeriji Društva likovnih umetnikov (Breg 22) Ljubljana bo danes, 29. avgusta ob 18.00 predavanje dr. Rya Dag Holmboa, teoretika moderne in sodobne umetnosti, ki bo pospremilo samostojno razstavo Wunderblock Luke Savića. Razstava je prva celovita samostojna predstavitev Savićeve umetniške prakse, kurirala pa jo je Hana Ostan Ožbolt. Dr. Holmboa sta umetnik in kuratorka razstave v Ljubljano povabila z željo, da bi ponudil dodaten, predvsem pa zunanji pogled na Savićevo prakso in razstavo, saj v našem prostoru kronično primanjkuje kritične refleksije umetniške produkcije.

Rye Dag Holmboe je od leta 2015 raziskovalec in predavatelj na Oddelku za umetnostno zgodovino na University College London (UCL) v Veliki Britaniji, kjer se ukvarja predvsem z modernizmom in sodobno umetnostjo. Je soavtor in sourednik knjige JocJonJosch: Hand in Foot, ki je izšla pri Sion Art Museum v Švici (2013) ter soustanovitelj založbe Matchstick Book, ki se posveča sodelovanju med pisatelji in vizualnimi umetniki. Holmbojevo delo je bilo objavljeno v The White Review, Art Licks, Apollo Magazine in v mnogih drugih akademskih revijah.

Razstava Wunderblock, ki bo na ogled še do 2. septembra, ob bok delu starejšega datuma Letatlin in revolucija (2015), ki je bilo predstavljeno na 31. grafičnem bienalu v Moderni galeriji, postavi dve na novo ustvarjeni deli z naslovom Svetlo in Temno (2018). Skozi dialog v razstavnem prostoru želijo omenjena tri dela ponuditi vpogled v Savićevo kompleksno in tehnično dovršeno umetniško prakso, ki ni prepuščena slučaju ali improvizaciji, ampak za njo stoji globji premislek – do zdaj ta še ni bila samostojno in bolj celovito predstavljena.

V petek, 31. avgusta ob 20.00 pa se obeta še en obrazstavni dogodek, avtorjeva samostojna predstavitev v prostorih Kava Bara Tam Tam (Cigaletova ulica 3) v okviru iniciative za podporo mladih umetnikov, HOoST, ki razstave organizira izven galerijskih prostorov. Razstava bo v primerjavi s prejšnjimi HOoST predstavitvami podaljšek že obstoječe, ki torej poteka sočasno; bo njeno dopolnilo in vpogled v zakulisje Savićevega dela.