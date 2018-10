Tri ženske proti stereotipom, mačizmu in šovinizmu

Plesno-glasbena predstava Deblas / Boginje za izhodišče jemlje romsko žensko

© Peter Perunović

V Kinu Šiška Ljubljana bo 3. oktobra ob 20.00 premiera plesno - glasbene predstave Deblas / Boginje treh ustvarjalk Urške Centa, Katje Šulc in Kukle, ki za izhodišče jemlje romsko žensko in jo prenaša v naš kulturni prostor, dotika pa se tudi položaja ženske nasploh.

Predstava v obliki triptiha skozi tri temeljne postaje – rojstvo, poroka, samota – išče skupne prostore Andaluzije in Balkana, se upira stereotipom, mačizmu in šovinizmu, hkrati pa objema ženskost, strast in lepoto. Avtorice v nepredvidljivem spoju giba, glasbe in podobe preigravajo različne arhetipe ženske, ki preizkuša meje, lastna in tuja pričakovanja, zastavljene in vsiljene ideale.

Plesalka in koreografinja Urška Centa raziskuje korenine flamenka in ga razširja na polje sodobnega plesa, skozi iskanje bistva, preizkušanje neznanih teritorijev, seganje v nezavedno.

Pevka in glasbenica Katja Šulc je krik in je glas iz drugega sveta, napaja se pri flamenko poeziji, tradicionalnih romskih pesmih in abstraktnih folk vokalizacijah.

Vizualna in glasbena perfomerka Kukla skozi zvok in podobo vstopa v polpreteklo zgodovino Balkana in njegov fatalizem.

