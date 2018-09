Janša z Madžari sklenil posel za več kot 100 tisoč evrov

Stranka SDS prodala za 112.000 evrov Novih obzorij večinskemu lastniku Madžaru

Viktor Orban in Janez Janša, zaveznika

© Borut Krajnc

SDS je za 112.000 evrov prodala 14-odstotni delež v Novih obzorjih slovenskemu podjetju Ripost, ki je v lasti Madžara Petra Schatza in je bil že prej večinski lastnik založbe. SDS je tako svoj delež v podjetju Nova obzorja, ki izdaja revijo Demokracija in spletni tabloid Škandal24, zmanjšala z dobrih 44 na dobrih 30 odstotkov, poroča Dnevnik.

Po navedbah Dnevnika sta Schatz in generalni tajnik SDS Janez Mežan prodajno pogodbo podpisala junija, pred dobrima dvema tednoma pa je SDS prejela kupnino 112.228 evrov, kar je po navedbi v notarskem zapisu pogodbe tudi vrednost, ki jo je določil neodvisni cenilec. Lani je Ripost za večinski delež Novih obzorij avstralskemu Slovencu Dušanu Lajovicu plačal 630.000 evrov, pred sedmimi leti pa je Dejan Kaloh, nekdanji urednik spletnega portala Politiks in sedanji poslanec, od SDS in Lajovica kupil skupno štiri odstotke podjetja za samo 1519 evrov.

V SDS za časnik Dnevnik niso želeli pojasniti, zakaj so se odločili za prodajo, je pa v začetku leta predsednik SDS Janez Janša dejal, da so se v stranki odločili umakniti iz Novih obzorij, med drugim zato, ker je začelo podjetje izdajati tabloid Škandal24 in SDS ne želi biti lastniško vpeta v založbo, ki izdaja tovrstno publikacijo.

Podjetje Ripost ima zdaj v lasti malo manj kot dve tretjini Novih obzorij, sedež ima na Linhartovi 13 v Ljubljani, tako kot Nova obzorja in televizija Nova24TV.

V začetku leta je Janša tudi povedal, da je celoten delež stranke v Novih obzorjih vreden toliko kot posojilo, ki so ga dobili od Dijane Đuđić. SDS se je konec lanskega leta z Đuđićevo dogovorila za 450.000 evrov posojila, ki je bilo zavarovano prav s strankinim deležem v Novih obzorjih.

Posojilno pogodbo je sicer SDS zaradi nezakonitosti razdrla in vrnila znesek, ki ga je prejela do takrat. Parlamentarna komisija pod vodstvom poslanca Janija Möderndorferja pa je v prejšnjem mandatu sklenila, da bi bilo treba ugotoviti, ali je šlo pri tej posojilni pogodbi dejansko za kupoprodajno pogodbo s ciljem izogibanja davkom.

Kot še navaja Dnevnik, ima podjetje Ripost zdaj v lasti malo manj kot dve tretjini Novih obzorij, sedež ima na Linhartovi 13 v Ljubljani, tako kot Nova obzorja in televizija Nova24TV. Marca lani ga je ustanovilo madžarsko podjetje z istim imenom, ki na Madžarskem izdaja vladajoči stranki Fidesz naklonjen politični tabloid. Tri mesece pozneje pa je lastnik slovenskega Riposta postal Schatz osebno, kamor je že nekaj mesecev prej vložil 380.000 evrov. Madžarski Ripost je še vedno solastnik Nove24TV, kjer Schatz sedi v upravnem odboru.

