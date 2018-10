"Morali bi biti bolj prestrašeni, da bodo vaše službe prevzeli roboti in ne Afričani, Sirijci, Kitajci"

Glasbenik, ki je pred kratkim obiskal tudi Ljubljano, je objavil tekst, v katerem se je opredelil do rasizma, ki mu je bil priča v zadnjih mesecih med koncertno turnejo po Evropi

"Medtem ko so številni zastrašujoči dogodki od mene geografsko daleč stran, sem med gibanjem v lastnem okolju v zadnjih nekaj tednih ugotovil, kako močno so vplivali tudi na moj osebni prostor. Spremljanje novic močno vpliva na vse nas, kjer koli smo, zato bi se rad opredelil do rasizma," je besedilo, ki ga je objavil na svoji spletni strani in na Facebooku, začel kanadsko-irski glasbenik Morgan Finlay, izkušeni kantavtor, ki je pred kratkim nastopil tudi v naši prestolnici. Na turneji po Evropi je bil namreč priča kar nekaj rasističnim opazkam, predvsem v vzhodni Nemčiji in tudi po nastopu v Ljubljani, kjer ga je eden od obiskovalcev svaril pred vdorom tujcev v Evropo.

"Pazljivo sem izbiral besede, kako naj korektno naslovim to problematiko, o tem sem se v zadnjih nekaj tednih pogovarjal s svojimi prijatelji, poslušalci, koncertnimi organizatorji in tudi neznanci. Čas, ki sem ga vložil v to besedilo, je rezultat vseh teh pogovorov in dogodkov, ki so me pripeljali do tega, da osvetlim tematiko rasizma. Ta je zavozlana, polna teorij in rešitev, pa tudi zajčjih lukenj. A še tako veliko besed ne bo spremenilo dejstev," je dodal Finlay, ki je rasizem označil za zastrašujočo in neprijetno družbeno problematiko ter škodljivo miselnost, ki jo prenašamo na mlade, nepopisane ume.

Obnašanje rasistov in tistih, ki mimogrede stresajo rasistične šale, je sramotno in skrajno obupano. "Sveta ne bo konec, ne glede na to, kaj vam servirajo določeni mediji. Vaših služnene bodo vzeli vsiljivci, vaše pravice ne bodo spremenjene in vaša država ne drsi v pekel. Veliko tega, kar se dogaja v vašem svetu (dobrega in slabega), je zaradi vas," je poudaril Finlay.

"Iskreno, moji rasistični znanci, bi morali biti bolj prestrašeni, da bodo vaše službe prevzeli roboti in ne Afričani, Sirijci, Kitajci in tako dalje. Vi pa napadate ljudi, ki so prav tako pod pritiskom kot vi sami; v resnici so številni od njih pod daleč večjim pritiskom kot vi sami. Verjamem, da si to težko predstavljate," je dodal.

Nato pa je ljudi opozoril, naj ga ne poskušajo zabavati z rasističnimi šalami ali se z njim skušati povezati preko rasističnih komentarjev, in naj ne zapravljajo časa z negativnimi komentarji o ljudeh iz drugih držav, da bi sebe prikazali v boljši luči," kot da ste informirani ali razgledani". "Po vsej verjetnosti prebirate zgolj naslove člankov vaših priljubljenih novic. Kot človek, ki je dejansko videl in prepotoval mnogo krajev, sveta, bom sklepal, da v resnici nimate pojma o čem govorite," je izpostavil glasbenik.

"Ne tvegajte, da bom kasneje ugotovil, da ste rasist in da verjamete, da nekateri ljudje zaslužijo manj pravic kot vi sami, in da si ne zaslužijo, da živijo v svobodni in mirni državi. Takšne stvari si bom zapomnil in ne bom se vrnil."

Sklenil je, da z rasisti ne želi imeti opravka in jih opozoril, naj mu ne pošiljajo ponudb za gostovanje koncertov. "Ne tvegajte, da bom kasneje ugotovil, da ste rasist in da verjamete, da nekateri ljudje zaslužijo manj pravic kot vi sami, in da si ne zaslužijo, da živijo v svobodni in mirni državi. Takšne stvari si bom zapomnil in ne bom se vrnil," je dodal.

V javnem pismu je še zapisal, da nam enaka pravica izbire, ki omogoča, da stvari spreminjamo na slabše, nam prav tako omogoča, da premaknemo stvari na bolje. Opozoril je, da se moramo zavedati, da smo le drobcen del veliko večje slike in da bo vse nas in naše generacije pometlo stran v prah v naslednjih desetletjih: "In če bo imela naša družba dovolj sreče, bo strupenih idej in besed, ki prihajajo iz rasističnih ust, vedno manj. Prihodnje generacije otrok, upamo, bodo namreč želele sodelovati."