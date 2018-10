Vsaka četrta žrtev fizičnega nasilja in vsaka druga žrtev psihičnega nasilja je ženska

Zunaj je razpis za nov oblikovalski natečaj Plaktivat #11 z družbeno-odgovorno temo, ki je tokrat naslovljena NI OPRAVIČILA

© fra.europa.eu

Enajsti mednarodni natečaj Plaktivat se dotika ene najbolj razširjenih in skritih oblik kršitev človekovih pravic, nasilja nad ženskami. Natečaj z naslovom »NI OPRAVIČILA« je v sodelovanju z Društvom SOS telefon pripravil TAM-TAM inštitut. Prijave so odprte do 2. novembra 2018. Sodelovanje je brezplačno, zmagovalni plakat pa bo na očeh celotni Sloveniji, saj bo javno predstavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih ter prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen.

"Vsaka četrta žrtev fizičnega nasilja in vsaka druga žrtev psihičnega nasilja je ženska. Nasilje poteka za zaprtimi vrati, poleg tega pa ženske nasilje v družini pogosto prikrivajo," so zapisali organizatorji natečaja.

"Nasilje nad ženskami temelji na neenakovrednih družbenih odnosih med spoloma, izvira iz neenakomerne porazdelitve zasebne in družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje. Ženske doživljajo različne oblike nasilja, aktualna komunikacijska akcija pa se osredotoča na nasilje v partnerskem odnosu. Najbolj razširjena oblika nasilja nad ženskami je psihično nasilje. Začne se s posesivnostjo, nadzorom in manipulacijo, nadaljuje z žaljivkami, vpitjem, grožnjami. Psihično nasilje pogosto preraste v fizično nasilje, ki se praviloma stopnjuje. Nemalokrat ženske krivdo za nasilje pripisujejo sebi, vendar za povzročanje nasilja ni nikoli kriva žrtev, vedno je odgovoren izključno in samo povzročitelj nasilja. Nasilno vedenje je izbira povzročitelja, zato ga ne moremo opravičiti s kakršnimkoli ravnanjem žrtve," še dodajajo.

"Vsaka četrta žrtev fizičnega nasilja in vsaka druga žrtev psihičnega nasilja je ženska. Nasilje poteka za zaprtimi vrati, poleg tega pa ženske nasilje v družini pogosto prikrivajo."

Cilj družbeno-odgovornega projekta Plaktivat je zmanjšati število žrtev partnerskega nasilja, ki pogosto ne vidijo izhoda in opozarjati širšo javnost na družbeno nesprejemljivost kakršnekoli oblike nasilja nad ženskami. Zato mora kreativna rešitev vsebovati telefonsko številko Društva SOS telefon: 080 11 55.

Plaktivat tako ostaja zvest svojemu poslanstvu, saj tudi v enajsti izdaji spodbuja k razmisleku o družbeni temi, ki potrebuje našo pozornost. Mestni plakat kot javni medij omogoča, da sporočilo doseže široko ciljno skupino in aktivira posameznike ali pa vsaj zaneti iskro, ki vodi k razmisleku.

Izbor najboljšega plakata bo opravila komisija, v kateri so predsednik žirije Robert Bohinec (Futura DDB), Petja Montanez (Publicis), Gregor Žakelj (VBG), Kristijan Andoljšek (Innovatif), Blaž Kocjančič (Internavti), Špela Veselič (Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja) in Blaž Gregorin (TAM-TAM).

Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do vključno 25. 10. 2018 dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si. Vsa dokumentacija pa je na voljo na spletni strani tam-tam.si/plaktivat11/.

Celotna dokumentacija natečaja je dostopna na tej spletni povezavi.