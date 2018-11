Od vpogleda v um serijskega morilca do perverznega sveta vplivnih

Letošnji Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe, ki bo potekal od 7. do 18. novembra, bo ponudil 97 celovečernih in 15 kratkih filmov

Vrhunec

V Ljubljani in še treh drugih slovenskih mestih (Mariboru, Celju in Novem mestu) bo med 7. in 18. novembrom potekal 29. Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe, ki bo letos ponudil 97 celovečernih in 15 kratkih filmov. Festival bo odprl dokumentarec o Vladu Kreslinu Poj mi pesem v režiji Mirana Zupaniča, ki predstavlja Kreslinovo ustvarjanje in oriše tudi kulturni kontekst, v katerem deluje že več kot štirideset let. Za zaključek festivala pa bodo predvajali film Zimske muhe režiserja Olma Omerzuja, ki je prejel nagrado za najboljšo režiji na festivalu v Karlovih Varih.

Tekmovalna sekcija Perspektive obsega deset filmov, ki se bodo potegovali za nagrado Vodomec. Med njimi so zmagovalni film 21. Festivala slovenskega filma Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart, Bojevnica, navdihujoča zgodba o ženski, ki se vztrajno bori za ohranitev islandske narave v režiji Benedikta Erlingssona, prvenec srbskega režiserja Ognjena Glavonića Tovor, v katerem prepričljivo oriše ozračje vojnega opustošenja ter obenem povleče marsikatero vzporednico s Clouzotovim in Friedkinovim klasičnim trilerjem Plačilo za strah, paragvajski film o razmerju dveh žensk v zrelih letih Dedinji v režiji Marcela Martinessijao ter Hannah v režiji Andrea Pallaora s Charlotte Rampling v vlogi starejše ženske, ki se spopada s posledicami moževe zaporne kazni.

fkua8xmlVN4

Najbolj priljubljena sekcija Predpremiere bo letos ponudila 20 filmov. Med njimi so kar štirje filmi italijanskih avtorjev: Dogman Mattea Garroneja, Hči moja v režiji Laure Bispuri, Srečen kot Lazzaro režiserke Alice Rohrwacher in Oni režiserja Paola Sorrentina, satiričen portret kontroverznega italijanskega politika in tajkuna Silvia Berlusconija o perverznem svetu korupcije in zabav italijanskih vplivnežev. Med predpremierami sta tudi najbolj brutalen film Larsa von Trierja Hiša, ki jo je zgradil Jack, ki razkriva vpogled v um serijskega morilca, norveški film Utoya - 22.julija v režiji Erika Poppea, v enem samem prizoru posneta rekonstrukcija zloglasnega poboja, dih jemajoča saga o odraščanju, spolnosti in hedonizmu Mektoub, ljubezen moja (r. Abdellatif Kechiche) ter slovenski film Zgodovina ljubezni v režiji Sonje Prosenc.

VNTXyo8Yjqw

BYF2tfdD1fA

Sekcija Kralji in kraljice med drugim prinaša filme Divja hruška, v katerem se režiser Nuri Bilge Ceylan ponovno dotika družbenih razmerij na turškem podeželju, Vseeno mi je, če bomo v zgodovino zapisani kot barbari, v katerem romunski mojster Radu Jude prevprašuje napake prejšnjih generacij, ki še dandanes usodno zastrupljajo romunsko družbo, zgodovinsko dramo Najljubša o spletkah na angleškem dvoru v režiji Yorgosa Lanthimosa ter Knjigo slik v kateri nas Jean-Luc Godard skozi kalejdoskopsko zaporedje filmskih fragmentov vpelje v kriptičen razmislek o stanju sodobnega sveta.

5VJSRtrhdTg

V Panorami svetovnega filma bodo na ogled režijski prvenec igralca Paula Dana Divje življenje, film Asako I & II (r. Ryusuke Hamaguchi), ki je nastal po romanu Tomoka Shibasakija o izgubljeni in ponovno najdeni ljubezni in Ne puščaj sledov režiserke Debre Granik o družinskem očetu, ki z najstniško hčerko živi daleč od sodobne civilizacije.

1OYoAoJWZqI

Sekcija Ekstravaganca prinaša 6 filmov, med njimi so znanstveno-fantastična zgodba Ederlezi vzhaja režiserja Lazarja Bodrože, priredba kultne grozljivke Daria Argenta Suspiria v režiji Luce Guadagnina ter Vrhunec, po resničnih dogodkih posneta ekstravaganca Gasparja Noeja, polna divjih režiserskih prijemov in elektronske glasbe devetdesetih let.

Hi69nL_VrTE

Sekcija Posvečeno bo v znamenju nemškega režiserja Christiana Petzolda, retrospektiva pa bo posvečena češkemu novemu valu ob letošnji obletnici praške pomladi ter ob smrti dveh velikanov češkega filma, Miloša Formana ter Juraja Herzta, ki bo skozi trinajst izbranih naslovov predstavila to plodovito, drzno, magično in predvsem družbenokritično obdobje češke kinematografije, ki velja tudi za eno najpomembnejših poglavij zgodovine evropskega povojnega filma. V fokusu bo Vzhod-severovzhod, v katerem bodo predstavili filme ustvarjalcev, ki prihajajo iz republik nekdanje Sovjetske zveze. Za najmlajše so pripravili nabor šestih filmov v sekciji Kinobalon, med petimi filmi s programa pa bo zmagovalca izbrala tudi Kinotripova mladinska žirija.

rOSXDWJ5ihY