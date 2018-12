Posebna številka Mladine o Jezusu

Mladina ZGODOVINA tokrat o pravičnosti in solidarnosti

Od danes naprej boste lahko na prodajnih policah in v naši spletni trgovini kupili posebno številko Mladine o Jezusu, ki je izšla v sklopu ZGODOVINA. Strokovnjaki, novinarji in zgodovinarji so na 80 straneh detajlno analizirali čas Jezusovega življenja. Besedila so vredna vaše pozornosti, saj prispevajo tudi k razumevanju današnje družbe, časa in prostora.

»Je bilo Jezusovo delovanje odsev duhovne in družbene krize tistega časa ali predvsem odgovor nanjo? Gotovo je le, da je okoli leta 28 Jezus nenadoma postal dejaven in zahteval čisto drugačno družbo, ki bi temeljila na solidarnosti in medsebojni naklonjenosti. To je bilo povsem v nasprotju s tem, kar so imeli v mislih rimski vladarji in kar so hotele judovske oblasti, in to dolgoročno ni moglo uspeti,« v članku Kralj resnice piše Christian Schüle.

Je bila Jezusova usoda res vnaprej zapečatena? Je bilo vstajenje res predstava? Je Jezus križanje preživel? Kdo so apokrifi, gnostiki, herodiani? Šibke, zveste duše: kdo je dvanajst mladeničev, ki naj bi umrli kot mučeniki? So skrivnostni Eseni res avtorji Kumranskih zvitkov, najdragocenejših dokumentov dokumentov iz biblijskih časov? Je edini arheološki dokaz za antično navado križanja peta mladega moškega, pribita na košček oljčnega lesa oljke, ki so jo našli leta 1968 v Jeruzalemu?

Dva tisoč let kasneje so frustracije, želje in skrbi človeštva malodane enake, je v uvodniku posebne edicije zapisal urednik Mladine Grega Repovž. "Kako lahko želja po solidarnosti in medsebojni naklonjenosti ostaja kljub razvoju misli, razumevanja sveta, dostopnosti znanja in vednosti, ki je neskončno večja, kot je bila še pred zgolj petdesetimi leti, enako neizpolnjena za enak delež človeštva? In po drugi strani – kako je mogoče, da so bile skrbi, frustracije in želje ob nastajanju pričevanj o Jezusu tako enake skrbem današnjega slehernika? Poročilo o Jezusovem življenju, kar ta posebna izdaja je, je pretresljivo aktualno. Kako malo se je spremenilo od časa, ko je živel Karl Marx, smo se čudili. A kako malo se je šele spremenilo od časov, ko naj bi živel Jezus iz Nazareta," je še poudaril.

(Christian Schüle)

Poznati življenje Jezusa iz Nazareta ni pomembno le zato, da se sploh lahko približamo umetnosti in razumemo zgodovino. Še danes so v tem svetu veljavna razmerja, ki izvirajo iz razmejitev in odnosov izpred dva tisoč let. Čas kot dimenzija nam to postavlja v neko čisto drugo razsežnost, dva tisoč let je doba, v kateri se je v temeljnih razmerjih malo spremenilo. Osupljivo je, kako razmerja med ljudmi ostajajo nespremenjena. Bogati, davki, revščina, represija, rasizem, nacionalizem, boj za surovine in območja sveta, ljubezen in sovraštvo – neverjetno, kako človeštvo ves čas stopiclja na mestu. Kako že tisočletja obstaja enaka potreba po voditelju, ki bi razumel družbeno razslojenost, ki bi znal delovati v imenu malega človeka!

"Izumili smo naprave, ki nas v nekaj urah popeljejo tisoč kilometrov stran, a dejansko težko rečemo, da smo se hkrati premaknili za dve tisočletji. Le to smo zmogli glede družbenega napredka?"

(Grega Repovž)

"Ta posebna izdaja Mladine je poročilo o stanju sveta, je preslikava aktualnega stanja in občutij. Dovolj je pogledati zahteve rumenih jopičev na cestah francoskih mest. Izumili smo naprave, ki nas v nekaj urah popeljejo tisoč kilometrov stran, a dejansko težko rečemo, da smo se hkrati premaknili za dve tisočletji. Le to smo zmogli glede družbenega napredka?" je zapisal Grega Repovž.

V tej posebni izdaji ne boste našli zgodovinskih dokazov o obstoju Jezusa iz Nazareta. Je pa v njej ogromno dokazov o potrebi ljudi po pravičnosti in solidarnosti.

Posebno izdaje Mladine, obvezno praznično branje, najdete v naši spletni trgovini na tej povezavi >>