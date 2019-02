Peticija za spremembo šolskega sistema

Kaj si želi več kot 14.000 podpisnikov peticije, ki naj bi radikalno spremenila slovenski šolski sistem

1. Predlagamo zmanjšanje obsega snovi.

2. Predlagamo zmanjšanje obsega domačih nalog.

3. Predlagamo ukinitev nacionalnega preverjanja znanja – transformacija v kompetenčne teste.

4. Predlagamo zmanjšanje številčnega ocenjevanja in predlagamo opisno ocenjevanje oziroma ocenjevanje napredka – formativno ocenjevanje.

5. Predlagamo sprejemne izpite za srednjo šolo, gimnazijo in fakultete.

6. Predlagamo več gibanja in več športa.

7. Predlagamo medpredmetno in medgeneracijsko povezovanje.

8. Spodbujanje iskanja, vrednotenja in povezovanja informacij.

9. Ukinitev mature v obstoječi obliki kot edinega kriterija.

10. Redna izobraževanja in usposabljanja učiteljev, spodbujanje novosti, nagrade za iznajdljive učitelje.

11. Ničelna toleranca do psihičnega in fizičnega nasilja.

12. Enakovredna obravnava otrok s posebnimi potrebami.

13. Zmanjšanje števila otrok v razredu ali povečanje števila pomočnikov v razredu in preoblikovanje prvega razreda.

14. Poziv vsem staršem, Zvezi aktivov staršev Slovenije, učiteljem, učiteljskemu združenju in ministrstvu k dialogu.