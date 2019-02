Kam brezplačno v petek na slovenski kulturni praznik?

Izbor dogodkov ob slovenskem kulturnem prazniku

Naši računalniki od Karavnk do Kitajske

© Arhiv Računalniški muzej

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju bodo kulturne ustanove na stežaj odprle svoja vrata ter pripravile pester program prireditev za vse generacije. Prešernov dan ob obletnici smrti največjega slovenskega pesnika se kot praznik slovenske kulture praznuje že od leta 1945, državni praznik je od leta 1946, dela prost dan pa je od leta 1991.

Ljubljana

V Bežigrajski galeriji 1 bo ob 10.00 potekalo vodstvo po razstavi Borisa Gaberščika Sadovi dolge izkušnje. Vodila bosta avtor razstave in kustos Miloš Bašin.

V Mini teatru bo ob 11.00 na ogled predstava H. C. Andersena Deklica z vžigalicami (r. Steve Tiplady), ob 20.00 pa predstava Mohameda El Khatiba Naj bo konec lep v izvedbi Roberta Waltla (r. Ivica Buljan).

V Moderni galeriji bo ob 11.00 vodstvo po razstavi Čas brez nedolžnosti. Novejše slikarstvo v Sloveniji (vodi kustosinja razstave: Martina Vovk), od 11.00 do 13.00 pa delavnica Skupinska slika.

V Slovenskem etnografskem muzeju bodo ob 12.00 odprli razstavo Škoromatija: pustna šega v Hrušici (Brkini), na kateri so predstavljene štiri stare pustne maske iz 60-ih let 20. stoletja in pet novejših pustnih mask. Ostali liki, ki so del pustne poberije v Hrušici, pa so na ogled na fotografijah in v krajšem filmu, ki spremljajo razstavo. Avtorica razstave: mag. Adela Pukl

V Švicariji bo od 12.00 do 18.00 Dan odprtih vrat ateljejev: (16.00): diskusija Sodobna umetnost v sodobnih množičnih medijih (sodelujejo: Maja Kač/MMC RTV Slovenija, Iza Pevec/Radio Ars, Matjaž Zorec/Radio Študent), (18.00): koncert Rok Zalokar Trio

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bodo ob 12.00 odprli razstavo fotografij Hanna Hardta z naslovom Po sledeh resničnega: Na poti med Iowo in Slovenijo. Kuratorka razstave: Meta Krese

V Kinodvoru bo ob 15.00 projekcija filma Gajin svet (r. Peter Bratuša), ob 17.00 pa filma Družina (r. Rok Biček).

V MSUM Metelkova bo od 16.00 do 18.00 vodstvo po razstavi Mesta trajnosti. Paviljoni, manifesti, kripte (vodijo: Tjaša Pogačar, Vladimir Vidmar in Adela Železnik), ob 17.00 vodstvo po razstavi Nezanesljiva okolja: 17 primerov sodobne fotografije v Sloveniji (vodi: Živa Brglez), od 16.00 do 18.00 Delavnica animacije | Animakolaž v sodelovanju z društvom Slon, od 17.00 do 20.00 pa eritrejska kavna ceremonija.

V Mestni galeriji bo ob 17.00 vodstvo po razstavi stripa Iztoka Sitarja z naslovom Pod rdečo zvezdo (vodi kustos dr. Sarival Sosič).

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bodo ob 18.00 odprli razstavo Naši računalniki od Karavank do Kitajske. Računalniški muzej s tehnološkimi eksponati ponazarja duh časa, ki je bil v 80. letih 20. stoletja prisoten na naših tleh.

V Slovenski kinoteki bodo ob 19.00 v okviru Kino-integral na ogled ročno izdelani eksperimentalni filmi iz Avstralije: Raziskovanje forme, alkimije in kolektivizma filmarjev, povezanih z analognim ateljejem Artist Film Workshop iz Melbourna.

V KC Tobačna 001 bo ob 19.00 predstavitev knjige Jasmine Cibic Spielraum. Pogovor z umetnico bo vodil kustos Centra za sodobno umetnost BALTIC Alessandro Vincentelli, ob 20.00 sledi otvoritev razstave, tridelnega razstavnega in filmskega projekta, ki se opira na esej avstrijskega pisatelja, prevajalca in satirika Karla Krausa. Kustosinja razstave: Alenka Gregorič

V Veliki čitalnici NUK bo ob 20.00 večer posvečen Borisu A. Novaku, Prešernovem nagrajencu leta 2018 z naslovom Zgodovina in pesniška zgodBovina.

Ravne na Koroškem

V Galeriji Ravne bodo ob 16.00 odprli razstavo Uroša Potočnika z naslovom Belovoški general (ultra plus), na kateri bodo predstavljena dela iz štirih serij, nastalih v zadnjih letih. Slike iz serij Spreminjanje barve (2016–2018) in Odvračanje (Iz fokusa)(2016) so v tehniki akrila na platnu, dela iz ciklusa Socialna struktura. Hommage a Ellsworth Kelly(2017) in Rešitve: odtok ter Rešitve: 180°(2017) pa so narejene iz papirja kot kolaži.

Kranj

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bo ob 16.00 predstavitev pesniške zbirke Ohne Warum nagrajenca Prešernovega sklada Miklavža Komelja. Ob 18.oo pa bo v Prešernovem gledališču Kranj pogovor z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci, ki ga bo vodila Patricija Maličev.

Kostanjevica na Krki

V Galeriji Božidar Jakac bodo ob 16.00 odprli razstavo XIII. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: Abstrahirane, lirične obmorske kompozicije.

Celje

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bo ob 17.00 potekal voden ogled po pregledni razstavi Jelke Flis z naslovom Geometrija bivanja. V dialogu z Beti Bricelj, Milanom Eričem in Branetom Severjem.

V AQ Galeriji bodo ob 20.00 odprli razstavo Tine Kolenik z naslovom Oblačenje kože-cikel selfijev.