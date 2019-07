V Londonu bo leta 2050 tako vroče kot je danes v Barceloni ali Istanbulu

Da bi slehernik lažje razumel, kaj pomeni povečanje povprečne temperature na planetu za 1,4 stopinje Celzija, so znanstveniki naredili primerjave med mesti

Leta 2050 naj bi bila povprečna letna temperatura na planetu za 1,4 stopinje Celzija višja, kot je danes.

V vsakdanjem življenju za nas ni bistvene razlike, ali je temperatura zraka 31 ali 32,4 stopinje Celzija. Zaradi tega si slehernik težko predstavlja, kaj pomeni povečanje povprečne temperature za 1,4 stopinje Celzija na planetu, o kateri govorijo znanstveniki, ko opozarjajo o posledicah podnebnih sprememb. Da bi si slehernik ta opozorila lažje predstavljal, so znanstveniki ETH Zürich v članku v reviji Plos One objavili primerjavo med mesti. Ta je pokazala, da 1,4 stopinje Celzija višja povprečna temperatura na planetu leta 2050 pomeni, da bo imel London takrat enake temperature, kot jih ima zdaj Barcelona, Stockholm pa takšne, kot jih ima danes Budimpešta.

Za študijo niso uporabili novih podatkov, ampak so na podlagi obstoječih naredili primerjave med 520 večjimi mesti po svetu, v Neue Zürcher Zeitung piše Esther Widmann. Uporabili so optimistično različico, po kateri se bo do leta 2100 količina izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek, tako ustalila, da se povprečna letna temperatura na planetu ne bo dvignila za več kot 1,8 stopinje Celzija glede na povprečje v obdobju 1986-2005. Po tej različici bi bila leta 2050 povprečna letna temperatura na planetu za 1,4 stopinje Celzija višja, kot je danes.

Znanstveniki ETH Zürich v svoji študiji niso upoštevali le temperatur zraka v mestih, ki so jih primerjali med seboj, ampak tudi podatke o padavinah in sezonske razlike. Optimistično različico pa so izbrali zato, ker bi se napovedi zanjo uresničile tudi v primeru, če bi se podnebne spremembe občutno zmanjšale.

Največje spremembe so ugotovili za mesta na severu Evrope, kjer bodo leta 2050 po njihovih izračunih poletja in zime veliko bolj topla, kot so zdaj. Poletja bodo toplejša za 3,5 stopinje Celzija, zime pa za 4,7 stopinje Celzija.

Ugotovili so, da bo 77 odstotkov od 520 mest leta 2050 imelo vreme, ki ga danes poznamo v katerem drugem mestu. V Londonu bo takšno vreme, kot ga imamo danes v Barceloni, v Madridu pa takšno, kot ga ima Marakeš. Tega seveda ne gre jemati kot gotova dejstva, ampak kot ponazoritve. Poleg tega so za vsako mesto navedli po tri primerjave, v primeru Londona so to Barcelona, Istanbul in Melbourne.

Podnebje, kot ga imamo v Barceloni, si lahko predstavljamo. Toda 22 odstotkom mest v tropih, kar je večina na tem območju, grozijo razmere, ki jih danes ni nikjer. To grozi Kuala Lumpurju v Maleziji, Jakarti v Indoneziji, Manausu v Braziliji. Znanstveniki ETH Zürich razlagajo, da se bo tam temperatura dvignila za manj kot v severnih mestih, bo pa več ekstremnih padavin in hujše bodo suše.

Na splošno lahko rečemo, da bi bolj sredozemske razmere Londonu, ki je znan po pogostem dežju, lahko le koristile. A v Barceloni imajo zaradi višjih temperatur in manj padavin kar precej težav. V letu 2008 so zaradi suše morali uvoziti pitno vodo v vrednosti 22 milijonov evrov. Takrat so namestili elektronski sistem, ki takrat, ko jim grozi suša, prekine namakanje parkov. Londonu to grozi že leta 2020. Mestna oblast namreč poroča, da bo že takrat poraba vode v Londonu presegla količino, ki je na voljo.