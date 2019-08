Obama o beli nadvladi, ki se ohranja z nasiljem

Nekdanji ameriški predsednik je spregovoril o nedavnem rasističnem strelskem napadu. Obenem je poudaril, da morajo Američani zavrniti izjave voditeljev, ki normalizirajo rasizem.

Barack Obama je spregovoril o rasizmu v ZDA

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je po nedavnih strelskih pokolih v ZDA v ponedeljek izjavil, da morajo vsi Američani zavrniti izjave voditeljev, ki normalizirajo rasizem. To je bila očitna kritika sedanjega predsednika Donalda Trumpa, čeprav ga Obama ni posebej omenil.

V sobotnem strelskem napadu je rasist v teksaškem El Pasu pobil 22 ljudi, v nedeljo zgodaj zjutraj pa je strelec ubil devet ljudi v Daytonu v Ohiu, kjer pa policija motiva še ni ugotovila. Rasist iz El Pasa je policiji priznal, da je želel pobiti priseljence iz Mehike.

Trump, ki je svojo kampanjo pred predsedniškimi volitvami leta 2016 začel z izjavo, da so mehiški priseljenci posiljevalci in morilci, od takrat naprej pa govori o invaziji "golazni" na južno mejo, je v ponedeljek v nagovoru Američanom prvič doslej jasno obsodil in zavrnil rasizem, sovraštvo, nestrpnost in belo nadvlado.

Tradicija in pravila obnašanja zahtevajo, da nekdanji predsedniki ZDA ne kritizirajo svojih naslednikov. Obama se je doslej tega držal, tokrat pa je to nenapisano pravilo prekršil.

"Nasilje v El Pasu sledi vzorcu motenih posameznikov, ki sledijo ideologiji in se počutijo dolžne ohraniti belo nadvlado z nasiljem," je sporočil Obama. Američane je ob tem pozval, naj zavrnejo izjave voditeljev, ki demonizirajo drugačne ali trdijo, da priseljenci ogrožajo njihov način življenja. "Tak jezik je temelj za večino tragedij v zgodovini človeštva," je sporočil.

"Nasilje v El Pasu sledi vzorcu motenih posameznikov, ki sledijo ideologiji in se počutijo dolžne ohraniti belo nadvlado z nasiljem."



Barack Obama, nekdanji ameriški predsednik

Obama meni, da Američani niso nemočni pred nasiljem s strelnim orožjem, vendar morajo zahtevati spremembo zakonov. Dokler tega skupaj ne bodo storili, se bodo tragedije po njegovem nadaljevale.

Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard je dejal, da njegova vlada streljanje v El Pasu jemlje kot teroristično dejanje proti mehiškim državljanom v ZDA. Od 22 pobitih je bilo osem Mehičanov, od okoli 25 ranjenih pa je bilo Mehičanov šest. Aretirani osumljenec Patrick Crusius je namreč policiji povedal, da je želel pobiti kar največ Mehičanov. Na spletu je objavil manifest, v katerem razlaga, da so priseljenci nevarni, ker bodo iz Teksasa naredili demokratsko državo.

Mehika bo morda zahtevala izročitev morilca in razmišlja o tožbi proti prodajalcu orožja, mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador pa je ZDA pozval k boljšemu nadzoru nad orožjem.

Tako kot imajo ZDA problem z mamili, ki prihajajo iz Mehike, ima Mehika problem z orožjem, uvoženim iz ZDA. Kar 70 odstotkov orožja, ki se uporablja za nasilje in kriminal v Mehiki, pride iz ZDA. To orožje je krivo za večino od 36.000 umorov, ki so bili lani izvršeni v Mehiki.

