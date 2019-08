100 najbolje plačanih predsednikov uprav zasluži 254-kratnik povprečne plače v podjetju, ki ga vodijo

Ker je danes pomemben zgolj interes delničarjev, imamo ekonomsko neenakost

© Democracy Chronicles / Income Inequality Thomas Nast Style

Okrog 200 članov Business Roundtable, krovnega združenja vodilnih podjetij v ZDA, med katerimi so Apple, Pepsi, Walmart in JPMorgan Chase, so se po poročanju New York Timesa po več kot 20 letih distancirali od načela, da morajo doseči čim večji donos za delničarje.

Z opustitvijo tega načela nameravajo več vlagati v zaposlene, varovanje okolja ter v poštene in etične odnose z dobavitelji. Za to spremembo so se člani Business Roundtable odločili v času, ko se ameriški koncerni soočajo z globalnim nezadovoljstvom zaradi dohodkovne neenakosti, nevarnih izdelkov in slabih delovnih razmer. Niso pa nič rekli o tem, da 100 najbolje plačanih predsednikov uprav zasluži 254-kratnik povprečne plače v podjetju, ki ga vodijo.

Napoved opustitve načela čim večjega donosa za delničarje je odziv v duhu časa, razlaga Nancy Koehn, zgodovinarka na Harvard Business School. »Zaznali so, da nadaljevanje sedanje prakse ni več sprejemljivo. Vprašanje je, ali bo katero od podjetij spremenilo način poslovanja,« dodaja. Člani Business Roundtable namreč niso pojasnili, kako bodo svojo napoved uresničili. Objava po sestanku je bolj izjava kot načrt za ukrepanje. Je pa tudi res, da so jasno kritizirali načelo, da je naloga podjetij za vsako ceno maksimirati dobičke, ki v pisarnah uprav in v finančnem središču Wall Street v New Yorku vlada zadnjih 50 let.

Ameriški koncerni se soočajo z globalnim nezadovoljstvom zaradi dohodkovne neenakosti, nevarnih izdelkov in slabih delovnih razmer.

Najbolj znan utemeljitelj te filozofije ekonomist s čikaške ekonomske šole Milton Friedman je leta 1970 v New York Timesu napisal, da je socialna odgovornost podjetij povečati dobičke. Trend je postala v 80. letih prejšnjega stoletja, popularna leta 1987 s filmom Wall Street v katerem lik Gordon Gekko, ki ga igra Michael Douglas, reče: »Pohlep je dober«. V zadnjih letih je nova generacija vlagateljev s ciljem, da bi si nagrabili čim več bogastva, na osnovi te filozofije od podjetij zahtevala zmanjševanje števila delovnih mest.

Darren Walker, predsednik fundacije Ford in član uprave koncerna Pepsi, pravi, da je ideologija, po kateri je pomemben samo interes delničarjev, eden od razlogov za nastanek gospodarske neenakosti, ki smo ji priča danes v ZDA. ČIkaška ekonomska šola je po njegovih besedah tako močno ukoreninjena v psiho vlagateljev, pravne teorije in način razmišljanja menedžerjev, da bo to težko spremeniti.

V koncernih bodo svoje veličastne obljube, da ne bodo več sledili načelu maksimiranja dobička za delničarje, lahko uresničili le, če jih bodo posvojili tudi v finančnem središču Wall Street. Dokler vlagatelji uspešnosti podjetij ne bodo začeli meriti z vplivom v družbi namesto s četrtletnimi dobički, sistemske spremembe ne bodo mogoče.

Če organizacija Business Roundtable misli resno, mora že jutri z vso vnemo zahtevati pripravo zakonskih predlogov, pravi Anand Giridharadas, avtor knjige Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World. Velikodušnost koncernov in prostovoljne krepostnosti problemov ne bodo rešili.

Člani Business Roundtable so predsedniki uprav ameriških podjetij z več kot 15 milijonov zaposlenimi in sedem bilijonov dolarjev letnega prometa. Načela za vodenje podjetij določajo od leta 1978.