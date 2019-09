Levica: Šarec posnema varčevalne ukrepe druge Janševe vlade

V Levici so se ostro odzvali na interventni zakon Šarčeve vlade, ki bo po njihovem izračunov vzel 35 milijonov invalidom in revnim upokojencem

Se premier Marjan Šarec ne drži obljub?

Vlada Marjana Šarca bo z novim interventnim zakonom najbolj udarila po socialno šibkejših, opozarjajo v stranki Levica. Koordinator Levice Luka Mesec poudarja, da interventni zakon razblinja včerajšnja zagotovila premierja in finančnega ministra o socialnem in razvojnem proračunu. "Z interventnim zakonom bodo najbolj udarili po upravičencih do varstvenega dodatka, ki jih zakon definira kot "osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 let ženske oziroma od 65 let moški". Z drugimi besedami: 35 milijonov evrov bodo vzeli invalidom in revnim upokojencem," dodaja Mesec.

"Ko se je Slovenija v letih 2010 in 2011 že začela pobirati iz krize, je takratna Janševa vlada državo z ZUJF-om potegnila v drugo recesijo. Isto napako ponavlja Šarčeva vlada."



Luka Mesec, Levica

V Levici opozarjajo, da omenjeni zakon ni le socialno brezčuten, temveč tudi ekonomsko zmoten. Luka Mesec izpostavlja, da gre za posnemanje varčevalnih ukrepov druge Janševe vlade. "Ko se je Slovenija v letih 2010 in 2011 že začela pobirati iz krize, je takratna Janševa vlada državo z ZUJF-om potegnila v drugo recesijo. Isto napako ponavlja Šarčeva vlada. Ob prvem znaku, pozor, ne recesije, ampak samo malo nižje rasti BDP, je predlagala ukrepe, ki bodo za 100 milijonov oklestili državni proračun, s tem pa še dodatno znižali rast BDP. Ta zakon je ZUJF Šarčeve vlade."