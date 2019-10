Tri skodelice riža naj bi vsebovale toliko plastike kot ena plastična vrečka

So govorice o plastičnem rižu resnične?

Na družabnih omrežjih vse od leta 2011 krožijo govorice o plastičnem rižu, ki naj bi se pojavil na trgu. Potrošniki, zaskrbljeni nad umetno hrano, ki jo morebiti uživajo, izvajajo poskuse, kot so naprimer "poskočne riževe kroglice", s katerimi bi ugotovili, ali je riž pravi ali ne. Medtem ko nekateri trdijo, da gre le za potegavščino, jih je veliko v skrbeh glede posledic, ki bi jih, če govorice držijo, uživanje tovrstnega živila pustilo na našem zdravju.

Plastični riž, narejen iz zmesi krompirja, sladkega krompirja in plastike, naj bi se pojavil na Kitajskem in bil iz tam uvožen tudi v druge države. Z zaužitjem treh skodelic naj bi v svoj organizem vnesli toliko plastike, kot jo vsebuje ena plastična vrečka. Na kanalu YouTube so bili objavljeni razni posnetki izdelovanja tega umetnega živila.

Ugibanja so se nadaljevala vse do leta 2016, ko so nigerijski cariniki zasegli 2,5 tone riža, katerega so zaradi nenavadne teksture označili za plastičnega. Pakete so poslali na laboratorijske raziskave, da bi ugotovili, ali je temu res tako. V paketih so sicer našli prekomerno onesnaženost z bakterijami, a sledu o plastiki ni bilo, je poročala Nacionalna agencija za hrano in zdravila (NAFDAC).

Kljub temu so se govorice in videoposnetki poskusov dokazovanja uporabnikov še nadaljevali. Jasnih dokazov za to še vedno ni, vseeno pa je bolje zaupati domačim, lokalnim proizvodom, za katere je tveganje za umetne sestavine veliko manjše.

