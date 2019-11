»Padla je še zadnja domina, vlada je z nami dokončno prekinila sodelovanje«

Koordinator Levice Luka Mesec je opozoril, da bi koalicija s sprejemom dopolnil povozila predlog Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Padla je še zadnja domina, ugotavljamo, da je vlada dokončno prekinila sodelovanje in odstopila od dogovora z nami," je dejal Mesec in dodal, da za Levico odslej sporazum ni več obvezujoč.

Odbor DZ za zdravstvo je bil včeraj po napovedi koalicije, da bo vložila dopolnila k predlogu zakona Levice, prekinjen. V Levici so ugotovili, da dopolnila ne ukinjajo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak "ga le zavijajo v nov celofan, koalicija si z njim umiva roke", je na novinarski konferenci dejal Mesec.

Namen ukinitve tega zavarovanja je namreč po njegovih besedah solidarnostno plačevanje prispevka, kar je treba urediti s prenosom dopolnilnega zavarovanja v obvezno. To predlog Levice ureja, "koalicija pa bi s svojimi dopolnili predlog povozila in ohranila enak prispevek za vse ne glede na dohodek". V Levici tako ugotavljajo, da je koalicija pokazala svoje nestrinjanje s predlogom Levice, za katerega pa so po mnenju Mesca imeli več kot dovolj časa za usklajevanje.

"Več kot dva meseca so imeli na voljo, da bi se z nami uskladili, a so danes neusklajeno, ob začetku obravnave predloga na odboru za zdravstvo s polurno prekinitvijo prinesli dopolnila, o katerih smo prvič slišali. Tudi po ugotovitvah zakonodajno-pravne službe spreminjajo zakon do te mere, da gre dejansko za drug zakon," je opozoril Mesec.

Po njegovih besedah je tako danes padla še zadnja domina in je vlada dokončno prekinila sodelovanje z Levico. Poleg tega je izpostavil še spremembe dohodninske lestvice, ukinitev dodatka za delovno aktivnost ter po njihovem mnenju nesocialni ter nerazvojni proračun. Na te projekte so bili vezani pogoji organov stranke za nadaljnje sodelovanje z vlado, a jih koalicija ni izpolnila.

Sporazum, ki so ga sklenili z vlado, tako po besedah Mesca za Levico ni več zavezujoč in so odslej v polni opoziciji. Mesec je ob tem zatrdil, da s tem ne rušijo vlade Marjana Šarca, s katero so spomladi sklenili sporazum o sodelovanju za letos. "Mi le ugotavljamo, da je vlada odstopila od dogovora, ki ga je sklenila z Levico, kar na vseh naštetih primerih drži," je poudaril.

Dodal je, da bi si želeli sodelovanja z vlado, a je "problem, da nas je vlada že nekaj mesecev ignorirala". Spomnil je na njihov semafor sprejemanja ukrepov in usodo predlogov ter dejal, da so slednji popolnoma razvodeneli ali pa jih je vlada povozila.

Na vprašanje, ali je glede na njihov nov opozicijski status v kratkem pričakovati vložitev kakšne interpelacije, Mesec ni odgovoril konkretno. O tem, kako bodo ravnali v prihodnje, bodo po njegovih navedbah komunicirali v prihodnjih dneh.

Levica: Še naprej se bomo borili za drugačno politiko

Stranka Levica je včeraj na Facebooku objavila tudi sledeče pojasnilo: "Danes je imel Državni zbor priložnost (prvič v šestnajstih letih od prve obljube) dejansko glasovati o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja. Vlada pa zavarovanja ne bi ukinila, ampak ga hoče zgolj zaviti v drug celofan, medtem ko bi upokojenec s 400 evri pokojnine in menedžer s 5.000 evri plače še naprej plačevala zanj enak znesek. Z današnjim nasprotovanjem je vlada Marjana Šarca dokončno prekinila sodelovanje z Levico. Po poskusu ukinitve dodatka za delovno aktivnost, davčni reformi za 5 odstotkov najbogatejših ter nesocialnem in nerazvojnem proračunu je namreč pohodila še zadnji ključni projekt - ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Toda ne glede na to, da se vlada Marjana Šarca odreka sodelovanju z Levico, naši cilji ostajajo enaki. Še naprej se bomo borili za drugačno politiko, temelječo na programu ter osredotočeno v dobrobit ljudi in okolja."