Po Čokolinu še Čokolinda

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je Podravki dala soglasje za uporabo imena

Hrvaški prehrambeni koncern Podravka bo v prihodnosti najverjetneje proizvajal Čokolindo. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je namreč v torek v okviru kampanje pred predsedniškimi volitvami v Križevcih sporočila, da je Podravki dala soglasje za uporabo tega imena za enega od novih izdelkov, danes poročajo hrvaški mediji.

"Lahko se mi smejijo, kolikor se hočejo, pomembno je le, da naša država in gospodarstvo rasteta," je dejala Grabar-Kitarovićeva. Napovedala je, da se bo odpovedala vsem nadomestilom za novi izdelek. Prepričana je, da se bo Čokolinda dobro prodajala ne le v Jugovzhodni Evropi temveč tudi na Bližnjem vzhodu in drugod.

Kolinda Grabar-Kitarovič, hrvaška predsednica

Beseda Čokolinda se je pojavila decembra 2016, ko je Grabar-Kitarovićeva razburila Dubrovničane, ker je otrokom v tamkajšnjem vrtcu podarila svoje fotografije in čokolade srbskega proizvajalca. Dogodka, ki je sprožil ogorčenje na Hrvaškem in drugod, se je v medijih prijelo ime afera Čokolinda.

Napoved Grabar-Kitarovićeve, da bo na trg prišla Čokolinda, je sprožila številne odzive na družbenih omrežjih, kjer se večinoma posmehujejo hrvaški predsednici. Med drugim so se pojavili predlogi, da bi svoje izdelke dobili tudi drugi kandidati na hrvaških predsedniških volitvah, kot sta Miroslav Škoro in Mislav Kolakušić, poimenovali pa bi jih ČokoŠkoro in Čokolakušić.