Mladi zdravniki ob nujnih izhodih od doma priporočajo tudi maske iz blaga

© Pexels / Anna Shvets

Ob nujnih izhodih od doma v času epidemije novega koronavirusa Mladi zdravniki Slovenije ljudem svetujejo uporabo mask iz blaga za splošno prebivalstvo. Hkrati morajo ljudje upoštevati vsa navodila glede higiene in omejitve stikov, so poudarili. Ker kirurških mask primanjkuje tudi za zdravstvene delavce, njihove uporabe ne priporočajo.

Kot so mladi zdravniki navedli v sporočilu javnosti, ki so ga objavili na Twitterju, so raziskali literaturo o smiselnosti uporabe zaščitnih mask. Namen uporabe mask med splošnim prebivalstvom je zlasti zmanjšanje prenosa virusa od tistih posameznikov, ki še niso razvili simptomov okužbe. Za tiste, ki imajo okužbo, pa velja strogo pravilo "ostani doma", na nujnih poteh je uporaba maske zelo priporočljiva tudi za njih.

"Z nošenjem v prvi vrsti ščitite druge. Če jo nosijo drugi, ščitijo vas. Če jo nosimo vsi, ščitimo en drugega," so poudarili mladi zdravniki. Dodali so, da če masko pravilno uporabljamo, se zmanjša tudi dotikanje obraza z rokami, s čimer ščitimo sebe. Ob tem pa so opozorili, da maske ne smejo dati lažnega občutka varnosti in še naprej veljajo vsa pravila o higieni in omejitvi stikov.

Raziskava, ki so jo objavili v reviji The Lancet - Respiratory Medicine, je pokazala, da je kirurška maska trikrat bolj učinkovita kot maska iz blaga. Vseeno pa tudi doma izdelana maska dokazano zmanjša prenos mikroorganizmov na okolico, zato mladi zdravniki splošni javnosti ob nujnih izhodih od doma priporočajo njihovo uporabo.

Pri tem pa je treba biti previden. Masko je treba namestiti in odstraniti s čistimi rokami, ko je nameščena, se je ne smemo dotikati. Segati mora od korena nosu do območja pod brado, da popolnoma prekrije nos in usta. Masko je treba zamenjati, ko se blago navlaži, to pomeni med 30 minutami in dvema urama uporabe. Po uporabi je treba masko oprati na visoki temperaturi in prelikati z vročim likalnikom.

Domače zaščitne maske so priporočljive tudi, ker se lahko izdelajo hitro. Vseeno pa mladi zdravniki opozarjajo, da je njihova uporaba primerna le za splošno prebivalstvo in ne za zdravstvene delavce, ki so v stiku z bolniki. Tudi ob uporabi maske je treba upoštevati ukrepe glede higiene in omejitve stikov.

