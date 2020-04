Broadway bo zaradi koronavirusa zaprt do junija

Broadway Theatres

© Wikipedia.org

The Broadway League, zastopnica gledališke industrije v New Yorku, je sporočila, da se gledališča na Broadwayju ne bodo ponovno odprla 12. aprila kot je bilo načrtovano, ampak dva meseca kasneje. Poznavalci pravijo, da se bo datum verjetno še zamaknil, poroča Hollywood Reporter.

Verjetno bo trajalo leta, da si bo gledališki sektor opomogel od velikanskih izgub.

Gledališča so zaprta od 12. marca, ko je newyorški guverner Andrew Cuomo prepovedal zbiranje 500 ljudi ali več.

"Naša glavna naloga je še naprej zdravje in dobro počutje obiskovalcev Broadwayja in na tisoče ljudi, ki vsak dan delajo v gledališki industriji, vključno z igralci, glasbeniki, odrskimi tehniki, hostesami in številnimi drugimi predanimi strokovnjaki," je povedala predsednica združenja Charlotte St. Martin.

