»To je načrtna strategija vlade: opoziciji vzeti vso legitimnost, jo označiti za izdajalsko, protidržavno«

Luka Mesec odgovarja na očitek, da so v opoziciji narodni izdajalci

Luka Mesec na protestu, ki ga je zaradi uničevanja amazonskega pragozda organiziralo gibanje Mladi za podnebno pravičnost

Po Twitterju, pa tudi med komentarji na Facebooku vse pogosteje opažam, da se vse, ki nasprotujemo podelitvi policijskih pooblastil vojski, zmerja z izdajalci. To je načrtna strategija vlade: opoziciji vzeti vso legitimnost, jo označiti za izdajalsko, protidržavno. Stvar postaja nevarna, zato sem se odločil, da spišem nekoliko daljši tekst o tem, kar počno in o ciljih takega delovanja.

Neresnice o vojski na meji

PRIHAJA NOV BEGUNSKI VAL: Na meji na dan beležimo cca. 20 prehodov. Manj kot v enakem obdobju lani. Nobene ponovitve leta 2015 ni na vidiku, tudi s turško-grške meje poročajo o umirjanju. Govorjenje o novem valu je prazno strašenje.

BEGUNCI PRENAŠAJO COVID-19: Provladni komentatorji širijo gnusno propagando, da so "migranti okuženi z vsemi eksotičnimi boleznimi" (to je citat iz "javnega pisma", ki kroži po FB).

Temu še sam minister Hojs ni upal pritrditi. Na vprašanje novinarja, koliko primerov okužbe s Covid-19 so zaznali med prebežniki, je odgovoril, da "nima podatka".

VOJSKA NE SME NA MEJO: V nasprotju s tem, kar govori vlada in njeni mediji, vojska že pet let sodeluje s policijo pri nadzoru meje. Trenutno je na meji je okrog 150 pripadnikov SV, ki skupaj s policijo patruljirajo v treh turnusih.

Čemu torej nasprotujemo v opoziciji? Temu, da bi vojska dobila policijska pooblastila. To je vsebina zloglasnega 37. a člena.

Zakaj nasprotujemo? Vojska se po ustavi ne sme vmešavati v notranje zadeve države. To velja za vse demokratične ureditve na svetu, ločitev vojske in policije je eden od temeljev sodobne države. Najbrž nihče ne želi živeti v državi, kjer te ločitve ne bi bilo in bi po ulicah patruljirala vojska - ali pač?

Vlada hoče vojsko samo na meji:

Tako odgovarja vlada na očitek iz prejšnje točke. Stranka LMŠ je ta odgovor vzela zares in vladi ponudila kompromis. Rekli so: podelitev policijskih pooblastil vojski podpremo, če bo to veljalo res samo v obmejnem pasu, 2 km od meje.

Vlada je seveda ta kompromis zavrnila, raje je videla, da je bil predlog zavrnjen kot da bi sprejeli tako omejitev.

Vojska mora na meje, ker potrebujemo policijo v notranjosti:

Po zavrnitvi 37. a člena v v četrtek si je vlada izmislila nov argument: vojsko na meji potrebujemo zato, ker mora policija nadzorovati občinske meje, preganjati izletnike in vrtičkarje.

Policijo so zares odpoklicali z meje in jo poslali preverjat, če ljudje spoštujejo to, precej nesmiselno, omejitev. Sodeč po včerajšnjem poročilu so opravili okrog 1000 preverjanj, izrekli okrog 270 opozoril (predvsem glede prehajanja meja občin), a vsega skupaj zaznali le en prekršek in nobenega kaznivega dejanja.

Ljudje torej karanteno spoštujejo, a vlada vseeno z zaostrovanjem nadaljuje. In očitki o izdajalcih se vrstijo.

Kaj so torej resnični nameni vlade?

ZASTRAŠEVANJE:

Janez Janša, Jelko Kacin in ekipa skušajo ustvariti vtis, kot da smo leta 1991. Nismo v epidemiji, ampak v vojni, pravijo. Virus je "zunanji sovražnik", je rekel Janša, njegovi mediji pa hitijo dodajati, da ga čez mejo prinašajo migranti. In Janša primakne: "treba je eliminirati vsako tveganje".

Ko to preberete, se vrnite na tisto, kar sem napisal v točkah 1. in 2. Nič od tega ni res, a čustva so močna in strah se prijemlje.

USTVARJANJE NOTRANJEGA SOVRAŽNIKA:

Vlada na tem strahu jaha. Čeprav Janša pravi, da imamo samo "zunanjega sovražnika", v resnici ves čas ustvarjajo pripoved o notranjem sovražniku: tistemu, ki "našim fantom" noče dati policijskih pooblastil. In strah se prevaja v jezo, ljudstvu pa sporočajo: proti virusu se ne moremo učinkovito boriti, ker so med nami "izdajalci". Zaradi njih migranti(!) še naprej prinašajo virus k nam!

DISKREDITACIJA OPOZICIJE:

Cilj takega etiketiranja opozicije je njena popolna diskreditacija. Opozicija je narodni izdajalec! Kot je ob imenovanju te vlade opozoril Matej T. Vatovec: Andrej Šircelj (zdaj finančni minister), je odkrito povedal, kako se je obnašal SDS v opoziciji. Rekel je: "cilj opozicije je, da zruši vlado". Na oblasti pa bodo to vodilo obrnili v "cilj vlade je, da zruši opozicijo".

IZREDNE RAZMERE IN VZPOSTAVITEV NOVE NORMALNOSTI:

Bolj, ko je opozicija diskreditirana in poteptana, laže je zagovarjati, da se pooblastila prenašajo z Državnega zbora (kjer opozicija še ima nekaj besede) na vlado (kjer lahko vladajo sami, brez nadzora ali kritike).

Seveda bodo rekli, da so to samo izredni ukrepi. A izredni ukrepi imajo grdo navado, da ostanejo še dolgo po tem, ko izrednih razmer ni več. Take izkušnje smo imeli s prejšnjo krizo: uvedli so ZUJF, uspeli so popolnoma obrniti pogled na domače lastništvo, omejiti pravico do referenduma, v ustavo zapisati fiskalno pravilo. Vse to poznamo še danes.

V tokratni krizi pa je na kocki še veliko več: zasebnost, svoboda, demokracija.

TLAKOVANJE POTI V ORBANIZEM:

Vlada sistematično tepta vse okrog sebe: sodstvo je krivosodje, mediji lažejo, opozicija je notranji sovražnik, vse kar si misli o znanosti in stroki, pa je povedala zdaj: strokovno mnenje nima vrednosti, če ni v politični liniji z SDS. Zato so v dveh tednih kar dvakrat menjali vodstvo NIJZ. Saj veste, pravi strokovnjaki so samo "naši" strokovnjaki.

Najhujše pa je nezaupanje ljudem. Prišli do točke, pred katero je ob vzniku krize posvaril Harari (tekst lepim v komentarju spodaj):

"Ljudje morajo zaupati znanosti, oblastem in medijem. V zadnjih nekaj letih so neodgovorni politiki namerno spodkopavali zaupanje v znanost, javne organe in medije. Zdaj bi lahko te iste neodgovorne politike zamikalo, da bi ubrali pot avtoritarnosti rekoč, da preprosto ne moremo zaupati javnosti, da bo ravnala pravilno."

Prepoznate koga v tem opisu?

Janša je sam dejal, da se bo svet v tej krizi v temeljih spremenil. In najbrž nihče noče, da se spremeni tako, da se bomo po krizi znašli v neki drugi državi, bolj podobni današnji Madžarski kot včerajšnji Sloveniji, kajne?

Alternativa še ni zatrta. Harari (če z njim še zaključim) pravi, da sta možnosti dve: zdrs v avtoritarizem ali solidarnost. In doda: "Če izberemo globalno solidarnost, bo to zmaga ne le proti koronavirusu, ampak tudi proti vsem prihodnjim epidemijam in krizam, ki bi lahko napadle človeštvo v 21. stoletju."

