»Prisluhnite nam pri predlogih za izvedbo mature, saj odločate o naši usodi in prihodnosti«

Objavljamo pismo letošnje maturantke, ki v javni debati o izvedbi mature 2020 izpostavlja še en problem. Dijakinja poudarja, da je to, da jih šolski sistem sili v opravljanje mature v času epidemije, kratenje ene od temeljnih pravic, in sicer pravice do varovanja svojega zdravja. "Zdi se mi tudi nepravično to, da tisti dijaki, ki bodo kazali znake okužbe ne bodo smeli pristopiti k maturi, kar jim onemogoči možnost vpisa na želeno fakulteto v 1. krogu (če ima ta omejitev)," je pojasnila.

Njeno pismo spodaj objavljamo v celoti.

Sem dijakinja 4. letnika in bodoča maturantka. Rada bi izpostavila, da v tem dopisu ne bom govorila o neenakovrednih in neprimernih okoliščinah za učenje, ne bom komentirala rezultatov številnih anket in da moja želja ni zagovarjati ukinitve letošnje mature zaradi prej naštetih razlogov. Namen mojega pisanja je, da na splošno spregovorim o enakih možnostih in pravicah za pristop k 1. roku mature za vse maturante in posledično vpis na želeno fakulteto v prvem krogu.

Ker sem vestna hči in spoštujem odločitve stroke in zapovedi vlade ter sem po vseh javno dostopnih informacijah najmanj ogrožena skupina v populaciji, sem jaz tista, ki opravlja tedenske nakupe hrane za svojo družino. Sem tudi vestna vnukinja, zato opravim nakupe še za svoje stare starše in tudi nekatere starejše sosede. Zavedam se, da sem s tem izpostavljena potencialni okužbi, vendar kljub temu je glede na možnost okrevanja bolje, da zbolim jaz kot pa eden mojih starejših bližnjih. Smo v času epidemije. Po javno dostopnih podatkih je okužen 1% prebivalstva (mediji navajajo zelo različne podatke o odstotku okuženih), kar pri približno 10.000 slovenskih maturantih, pomeni 100 maturantov, ki se zaradi okužbe s korona virusom, ne bo moglo udeležiti mature. Redno spremljam novice o izvedbi letošnje mature in poslušam, kako naj bi mi, letošnji maturanti, imeli enake pogoje za opravljanje mature kot naši predhodniki. Halo?! Smo mi maturanti imuni na koronavirus? Ali mi ne zbolevamo? Kaj pa tistih 100 obolelih? Drži dejstvo, da mladi v primeru okužbe obolimo z blažjimi simptomi in da bolezen za nas ni smrtna. Dejstvo pa je tudi, da teh 100 dijakov mature ne bo smelo opravljati. S tem jim bo odvzeta pravica, da se vpišejo na univerze v rednih rokih. Predvidevam, da bodo lahko maturo opravljali v jesenskem roku, vendar pa bo verjetnost vpisa na želeni študij ničelna v primeru vpisa na fakulteto z omejenim vpisom. Bomo teh 100 dijakov vzeli kot kolateralno škodo? Kje je enakost in pravica za vse? Bo teh 100 dijakov poskušalo prikriti simptome bolezni, se vseeno udeležiti mature ter s tem ogrožati vse ostale prisotne maturante? V 4. členu Zakona o nalezljivih boleznih je zapisano: »Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.«. Naj zdravi maturantje kljub temu tvegajo ali naj uveljavljajo pravico po omenjenem zakonu?

Razglašena je bila epidemija. Po 7. členu Zakona o nalezljivih boleznih je epidemija definirana kot: »Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje.«. Po definiciji, epidemija zahteva izredne in takojšnje ukrepe, zato se obračam na vas, da prenehate s praznimi frazami, da se matura lahko izvede v enakih pogojih kot v času, ko epidemije ni. Govorite o izrednih razmerah in temu primerno Vas maturanti prosimo, da poiščete način za izvedbo mature, ki bo temu primeren. To, da ste uspeli prestaviti samo datum pisanja eseja na kasnejši datum, res ni neka revolucionarna ideja za rešitev izvedbe mature v izrednih razmerah. Ste strokovnjaki, delate na odgovornih položajih in predvidevam, da ste usposobljeni zato, da poiščete rešitev za izvedbo mature, ki bo prilagojena izrednim razmeram. Drži, da tistih 100 okuženih dijakov verjetno ne bo umrlo, drži pa tudi, da teh 100 dijakov ne bo imelo enakih možnosti pri vpisu na želeno fakulteto.

Matura je zrelostni izpit, zato je čas, da se temu primerno začnemo zrelo obnašati. Vi ste ta izpit že opravili, zato se od vas pričakuje, da boste v skladu s tem tudi ravnali. Letošnji maturanti ga še bomo, tako ali drugače. Prisluhnite nam pri predlogih za izvedbo mature, saj odločate o naši usodi in prihodnosti.