Luka Mesec: »Vlada se bo na vse kritike še naprej odzivala prezirljivo in ošabno«

IZJAVA DNEVA

"Znanec mi je zadnjič rekel: 'kljub temu, da sem proti Janši, sem vesel, da je predsednik vlade, saj je edini sposoben voditi državo v takih razmerah'. Odgovoril sem mu, naj ne zamenjuje arogance in oholosti s sposobnostjo. To je namreč največja iluzija, ki jo ustvarja SDS: ker so do novinarjev, opozicije in vseh, s komer imajo opravka, zajedljivi, prezirljivi in ošabni, ustvarjajo vtis, da obvladujejo situacijo. A v resnici je obratno - s tem samo prikrivajo svojo nesposobnost."

"Gotovo je le eno - vlada se bo na vse kritike še naprej odzivala prezirljivo in ošabno. A to ne priča o njeni sposobnosti, pač pa obratno - o njeni nesposobnosti obvladovanja razmer, ki so ji v šestih tednih popolnoma ušle iz rok."

"Zato mora ta vlada oditi, mi vsi pa na predčasne volitve. Kolesarji s(m)o pokazali, da Slovenija ni in nikoli ne bo 'gora enega tigra', pač pa demokratična država, ki so jo delimo vsi. Ošabnosti bo kmalu odzvonilo."

(Luka Mesec, koordinator Levice, o vladni (ne)sposobnosti soočanja s krizo; v zapisu na Facebooku)