Twitter odstranil več kot 170.000 računov

Osrednji del prokitajskega omrežja je predstavljalo 23.750 zelo aktivnih računov, približno 150.000 dodatnih računov pa je prispevalo k širjenju njihovih vsebin na spletu, prek poobjav

Zaradi kršenja njihove politike je podjetje Twitter odstranilo več kot 170.000 računov, ki so bili povezani s širjenjem Kitajski naklonjenih sporočil in so se med drugim nanašala na proteste v Hongkongu in novi koronavirus. Enaka usoda je doletela tudi nekaj več kot 1000 računov, povezanih s propagando v Rusiji, odstranili pa so tudi več kot 7300 računov, povezanih s Turčijo.

Omrežje s sedežem na Kitajskem je po ugotovitvah podjetja povezano z operacijo, ki so jo skupaj s Facebookom in Youtubeom razkrili avgusta leta 2019. Takrat je šlo predvsem za širjenje vsebin v povezavi s politično situacijo v Hongkongu.

"V splošnem je bilo to celotno omrežje vpleteno v različna manipulativna in usklajena dejanja. Tvitali so v glavnem v kitajskem jeziku in širili geopolitična sporočila, naklonjena Komunistični partiji Kitajske, obenem pa objavljali zavajajoča sporočila o politični dinamiki v Hongkongu," je v blogu podjetja zapisal Twitter.

Twitter si s svojega omrežja prizadeva odstraniti uporabniške račune - zlasti lažne in pod nadzorom spletnih robotov -, ki širijo propagando ali vsiljena sporočila.