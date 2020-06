Danes bodo izstrelili raketo s prvima slovenskima satelitoma

Izstrelitev ne bo prelomna samo za slovensko znanost, ampak tudi za evropsko, saj bo prvič na evropski raketi v vesolje poletelo toliko malih satelitov naenkrat

Iz Francoske Gvajane bi morali včeraj izstreliti raketo vega, s katero bi v vesolje poletela tudi prva slovenska satelita Nemo HD in Trisat, a so jo zaradi slabega vremena znova preložili na danes. Raketo podjetja Arianespace bi morali izstreliti ob 3.51 po srednjeevropskem času z vesoljskega centra CSG v Kourouju. Po prvotnih načrtih bi morali raketo s 53 sateliti iz Kourouja izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve rakete vega julija lani preložili. Izstrelitev so nato načrtovali marca letos, a jo je preprečila pandemija novega koronavirusa.

Od sredine meseca izstrelitev onemogočajo močni višinski vetrovi nad vesoljskim centrom v Francoski Gvajani, ki bi lahko v primeru nesreče razbitine raznesli na naseljena območja.

Z izstrelitvijo se že zelo mudi, saj so lahko raketa in sateliti v pripravljenosti na izstrelitev le 12 dni. Ta rok se bo iztekel v noči z nedelje na ponedeljek. Če jim izstrelitve ne uspe izvesti do takrat, bo treba raketo in satelite znova pripraviti, kar bi lahko trajalo približno dva tedna.

Med 53 sateliti je tudi Trisat, ki ima maso zgolj pet kilogramov in je v prvi vrsti namenjen testiranju robustnosti nove vesoljske elektronike. To bo prvi nanosatelit na svetu s celovitimi tehnikami za zagotavljanje strpnosti do napak in njihovo blaženje, kot jih je pričakovati pri naprednih sistemih visokega cenovnega razreda.

Nemo HD z maso 65 kilogramov pa je poseben v tem, da bo možno z njim Zemljo opazovati interaktivno. To pomeni, da bodo lahko ob preletu zemeljske postaje v realnem času hkrati prejemali sliko s satelita in ga vodili z obračanjem okoli njegovih osi.

Izstrelitev ne bo prelomna samo za slovensko znanost, ampak tudi za evropsko, saj bo prvič na evropski raketi v vesolje poletelo toliko malih satelitov naenkrat. Gre za prvi preizkus koncepta za odprave malih vesoljskih plovil, imenovanega Small Spacecraft Mission Service (SSMS). Mikrosateliti so razporejeni na zgornji palubi. Za nanosatelite, ki so običajno desetkrat manjši, pa so na spodnji palubi nameščeni standardizirani razpršilniki.