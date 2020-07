Odpornost na novi koronavirus izgine že v nekaj mesecih

Znanstveniki so ugotovili, da bi lahko ljudje, ki so se okužili z novim koronavirusom, odpornost na virus izgubili že v nekaj mesecih, ker protitelesa po treh mesecih močno upadejo ali pa jih sploh ni mogoče zaznati

Znanstveniki z londonskega kraljevega kolidža so ugotovili, da bi lahko ljudje, ki so se okužili z novim koronavirusom, odpornost na virus izgubili že v nekaj mesecih, ker protitelesa po treh mesecih močno upadejo ali pa jih sploh ni mogoče zaznati. Raven protiteles so proučevali pri 96 ljudeh, ki so se okužili z virusom sars-cov-2 ter ugotovili, da so imeli največ protiteles tri tedne po prvih simptomih okužbe.

Čeprav je 60 odstotkov ljudi med okužbo razvilo "močan" protivirusni odziv, jih je samo 17 odstotkov na koncu trimesečnega obdobja testiranja imelo tako visoko raven protiteles. Več protiteles so razvili bolniki s hujšim potekom bolezni covid-19, pri tistih z blažjimi simptomi pa sploh sploh niso zaznali protiteles.

"Če ob okužbi nastane toliko protiteles, da upadejo v dveh ali treh mesecih, bo pri cepivu verjetno enako," je povedala ena od vodij študije z londonskega kolidža Katie Doores. "Samo ena doza cepiva tako morda ne bo dovolj", je še opozorila.

Strokovnjaki dodajajo, da bi lahko ugotovitve te študije vplivale na priprave držav na naslednjo fazo pandemije, med drugim financiranje in organizacijo razvoja cepiv.

Po navedbah britanskega BBC sicer še ni jasno, ali upad števila protiteles pomeni, da se človek lahko znova okuži, saj so podobno kratki imunski odgovori tudi pri drugih virusih, kot je denimo običajen prehlad. Po drugi strani pa to, da človek nima protiteles še ne pomeni, da ni imun na virus. Zaščite namreč ne nudijo samo protitelesa. Organizem lahko na primer razvije tudi limfocite T.

Zato je James Gill z medicinske fakultete v Warwicka poudaril, da morajo vsi ljudje še naprej upoštevati ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tudi tisti, ki so bili pozitivni na testiranju za protitelesa, morajo biti pozorni, upoštevati socialno distanco in uporabljati zaščitno masko.