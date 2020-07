Bo Slovenija res zaprla mejo s Hrvaški pred začetkom šolskega leta?

Pristojni govorice zanikajo

© Tomaž Lavrič / Mladina

Ob govoricah, da naj bi Slovenija 14 dni pred začetkom šolskega leta načrtovala zaprtje meje z južno sosedo in s tem omejila širjenje novega koronavirusa, sta tako slovenska kot hrvaška stran včeraj pojasnili, da novih ukrepov na meji ne predvidevata. Na ministrstvu za izobraževanje poudarjajo, da bo delo v šolah sledilo epidemiološki sliki.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Bojana Beović je na novinarski konferenci o aktualni epidemiološki situaciji zanikala, da bi se svetovalna skupina, ki jo vodi, pogovarjala o zaprtju meje s Hrvaško 14 dni pred začetkom novega šolskega leta, s čimer bi preprečili širjenje okužbe v šolah. Je pa dejala, da svetuje vsem, ki imajo šoloobvezne otroke, naj v tem obdobju ostanejo doma.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so za STA pojasnili, da bosta organizacija ter delo otrok in mladostnikov v prihodnjem šolskem letu morala slediti epidemiološki sliki. "Pripravljenih je več modelov za organizacijo in izvajanje pouka. Po katerem bo ta potekal, bo odvisno od epidemiološke slike v drugi polovici avgusta letos. Vsi pa si želimo, da bi ta bila takšna, da bi lahko otroci in mladostniki pouk obiskovali v šoli," so zapisali.

Minister za zunanje zadeve Anže Logar je po včerajšnjem obisku hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana povedal, da o dodatnih ukrepih zaradi šole nista govorila. Po Logarjevih besedah ima Slovenija izdelan postopek odločanja glede režima na meji, ki ga bodo usklajevali glede na epidemiološko sliko.

Tudi iz hrvaškega štaba civilne zaščite so sporočili, da zdaj o takšnih ukrepih ne razmišljajo, nove pa bodo sprejemali ob stalnem spremljanju epidemioloških razmer.