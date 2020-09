»Kmalu bo vsak od nas poznal vsaj par ljudi, ki so zaradi covida revni«

IZJAVA DNEVA

"Malo ljudi pozna koga, ki je umrl za covidom. Kmalu pa bo vsak od nas poznal vsaj par ljudi, ki so zaradi covida revni. Utegnemo se znajti v položaju, ko se bodo ljudje spraševali, ali so za rešitev svoje finančne eksistence pripravljeni zboleti in mogoče celo okužiti druge. Ta kriza nas še čaka in to ne bo kriza korone in covida, ampak kriza osebnega preživetja. Nujno je treba čim prej najti pametno pot, da država ne zabrede v revščino zaradi zloma gospodarstva. Govorjenje o koronakrizi, drugem valu in tako dalje postaja neproduktivno in populistično, nemudoma je treba z enako pomembnostjo razmišljati tudi o našem gospodarstvu."

(Matjaž Fležar, internist in pulmolog na Kliniki Golnik, kjer je vodil oddelek za covid-19, o tem, da bo treba najti rešitev, da država ne zabrede v revščino zaradi zloma gospodarstva: v intervjuju na seniorji.info)