»Znova smo premagali koronavirus«

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je napovedala sprostitev ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v Aucklandu, kjer so se epidemiološke razmere umirile

Jacinda Ardern

© Wikipedia

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je danes dejala, da je Nova Zelandija "znova premagala virus". Ob tem je napovedala sprostitev ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Aucklandu, kjer so se epidemiološke razmere umirile. "Prebivalci Aucklanda in Nove Zelandije so se držali načrta, ki je že dvakrat deloval, in virus smo znova premagali," je povedala Jacinta Ardern po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Konce maja se je zdelo, da je virus v Novi Zelandiji izkoreninjen. Ob strogi karanteni za celotno državo namreč 102 dni niso zabeležili lokalnega prenosa virusa.

Vendar pa se je v največjem novozelandskem mestu Auckland avgusta pojavilo novo žarišče koronavirusa. Oblasti so se odločile za uvedbo stroge karantene za 1,5-milijonsko mesto, ki je trajala skoraj tri tedne.

V državi, ki ima pet milijonov prebivalcev, so doslej zabeležili manj kot 1900 primerov okužbe z novim koronavirusom in 25 smrtnih žrtev covida-19. Danes imajo 40 aktivnih okužb.

V Aucklandu novega primera okužbe niso zabeležili 12 dni. Ardernova je danes povedala, da je virus pod nadzorom. V sredo se bo tako mesto pridružilo preostalemu delu države na najnižji stopnji nevarnosti za okužbo na štiristopenjski lestvici.

Jacinta Ardern, ki jo 17. oktobra čakajo parlamentarne volitve, ob tem svari, da uspeh ni samoumeven. Izpostavila je zmanjšanje števila uporabnikov aplikacije za sledenje stikom okuženih in upad števila opravljenih testov na novi koronavirus.