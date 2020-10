Politično-propagandni dejavnik

Odstop prve in edine direktorice Študijskega centra za narodno spravo kot priložnost

Bo nekdanja direktorica »instituta za revizijo« Andreja Valič Zver dobila kakšno drugo priložnost na kakšnem drugem delovnem mestu?

© Borut Krajnc

Pred dnevi je odstopila dolgoletna, prva in do zdaj edina direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver. Njeno razrešitev je presenetljivo predlagal svet zavoda, ki si ga je poprej direktorica postavila po svoji podobi in jo je dolga leta brezkompromisno podpiral. Končno besedo pri odstopu pa je imel najverjetneje, kot poprej pri ponovnih imenovanjih, Janez Janša.