Hekerji napadli vladne ustanove

Po poročanju Washington Posta, naj bi šlo za hekerski napad ruske obveščevalne službe SVR

Ameriški mediji so včeraj poročali, da je bilo več ameriških vladnih ustanov in agencij tarča hekerskih napadov. Napade, ki naj bi se odvijali že nekaj mesecev, so potrdili tudi predstavniki ameriške administracije. Po poročanju Washington Posta, naj bi šlo za hekerski napad ruske obveščevalne službe SVR. Zaenkrat ni jasno, kakšno škodo so povzročili in katere informacije so uspeli pridobiti.

Tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Ullyot je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da se "ameriška vlada zaveda poročil o napadih in skuša narediti vse potrebne korake" za identifikacijo hekerjev in nevtralizacijo njihovih dejanj. Napad je že začel preiskovati tudi FBI, poroča dpa.

Napad na ameriške institucije bi lahko bil povezan tudi s hekerskim napadom na podjetje za kibernetsko varnost FireEye, s katerim pogosto sodelujejo tudi ameriške oblasti. To podjetje je namreč sporočilo, da so jim hekerji ukradli program, s katerim običajno preizkušajo varnostne sisteme svojih strank.

Na ministrstvu za trgovino so za CNN potrdili, da so hekerji vdrli v sistem ene od njihovih pisarn. Kot navaja Washington Posta pa naj bi bilo tarča še ministrstvo za finance in druge ameriške vladne agencije. Napad pa naj bi izvedli ruski obveščevalci.

V tem podjetju so tudi prepričani, da naj bi napad na ameriške agencije izvedli isti hekerji, ki so napadli njih. Menijo tudi, da gre glede na tehnične sposobnosti in disciplino hekerjev za napad, ki bi ga lahko spodbujala država, še navaja dpa.