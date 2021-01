V Sloveniji umrlo več kot 2800 covidnih bolnikov

Pri moških, starejših od 85 let, je delež umrlih 3,3-odstoten, pri ženskah v tej starostni skupini pa okoli 2,4-odstoten. Med mlajšimi od 85 let je delež umrlih občutno nižji, pri obeh spolih pod odstotkom.

V Sloveniji je do vključno 3. januarja po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) umrlo več kot 2800 bolnikov s covidom-19. Vsi demografski podatki po starosti in spolu sicer še niso zbrani, po doslej zbranih nepopolnih podatkih NIJZ pa je med umrlimi več kot 1400 žensk in več kot 1100 moških.

Največ umrlih je med starejšimi od 85 let. V starostni skupini od 35 do 44 let je bilo doslej 12 smrtnih žrtev, med mlajšimi od 35 let pa jih ni bilo.

Pri moških, starejših od 85 let, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, je delež umrlih 3,3-odstoten, pri ženskah v tej starostni skupini pa okoli 2,4-odstoten. Med mlajšimi od 85 let je delež umrlih občutno nižji, pri obeh spolih pod odstotkom.

STA objavlja tabeli s podatki o starostni strukturi umrlih s covidom-19 v Sloveniji.

Število umrlih po starosti in spolu

* Demografske podatke (spol, starost) o umrlih NIJZ poroča tedensko, zato prihaja do razlike med skupnim številom umrlih in podatki na grafu

Delež umrlih po starosti in spolu glede na število okuženih

VIRI: Sledilnik za covid-19, Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ)