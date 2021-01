»Na podeželju se pojavlja bistveno več okužb kot v urbanih središčih«

IZJAVA DNEVA

"Prevladuje ocena, da trgovine zagotovo niso prispevale k tako velikemu porastu, saj tam ljudje vendarle nosijo maske, skrbijo za razdaljo, pa tudi trgovci skrbijo, da se njim ne bi zgodilo kaj slabega. Problem je zasebno druženje, prijateljevanje, ki traja že kar nekaj časa. Vleče se že od 1. novembra, ko se se začele priprave na martinovanje. Dva vikenda so bile zidanice polne in še vedno se zidanice dajejo v najem. Ljudje se držijo čez teden, potem pa konec tedna v zidanicah nadoknadijo vse in potem imamo izbruhe s časovnim zamikom. Potem so sledile koline in nobene druge možne razlage ni, kot da gre za osebno druženje, ko ljudje mask ne uporabljajo. Predvsem pa se Slovenija, oprostite, to, kar bom zdaj rekel, bom rekel prvič; deli na urbano Slovenijo in podeželsko Slovenijo. In na podeželju se maske nosijo bistveno manj kot v urbanih središčih, zato se tam, to zdaj potrjujejo tudi hitri testi, pojavlja bistveno, bistveno več okužb. Imamo občine z zelo majhnim številom prebivalstva, praviloma na podeželju, kjer imamo ogromen delež okužb in to se nam kaže vsak dan znova."

(Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19 o tem, kaj je po njegovem krivo za porast števila okužb, na včerajšnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covida-19)