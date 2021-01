Dr. Fafangel: »Edina končna rešitev bo cepljenje«

IZJAVA DNEVA

"Gotovo človeštvo čakajo nove epidemije in pandemije, mogoče tudi bolj smrtne, ampak trenutna nas je s svojo izvorno lastnostjo, kako neenako prizadene populacijo, zagotovo spravila na kolena. To je virus, ki nekoga ubije, večji del populacije pa ima blage simptome. Zato je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo, da moramo stopiti skupaj. Ko sem bil pred šestimi leti v Sierri Leone v Afriki, kjer smo pomagali ustaviti ebolo, je bilo drugače: glede na smrtnost in značilnosti virusa je bila eliminacija edina pot, kar je pri eboli vseeno enostavneje. Pri virusu sars-cov-2 pa je vedno bolj jasno, da bo edina končna rešitev cepljenje."

(Dr. Mario Fafangel, epidemiolog in predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, o tem, da človeštvo čakajo nove epidemije in pandemije; via Nedelo)