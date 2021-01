Gregor Kocijančič | foto: Uroš Abram

»Resnic je toliko, kolikor je ljudi, ki se spominjajo«

Kaja Širok, zgodovinarka

Kaja Širok, doktorica znanosti, zgodovinarka, raziskovalka, prevajalka in docentka za področje novejše in sodobne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti, zadnjih deset let deluje tudi kot direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Kljub izjemnim uspehom, ki jih je dosegla v dveh mandatih vodenja muzeja, te dni – v duhu političnih menjav kadrov v javnih zavodih – zapušča direktorski stol. V njeni pisarni na Cekinovem gradu v ljubljanskem parku Tivoli, od katere se počasi poslavlja, je odgovorila na vprašanja, ki se odpirajo ob spornem kadrovanju v ustanovi, ki je bila pod njeno taktirko aktivno vpeta v širši mednarodni prostor in v mednarodno muzejsko dogajanje. Beseda je tekla o vprašanjih politične instrumentalizacije in neavtonomnosti muzejev, o zgodovinskem revizionizmu, o problematiki poseganja politike v delovanje slovenskih muzejev in drugih kulturnopolitičnih zagatah. Govorila je tudi o različnih pojmovanjih zgodovinopisja in o etičnih vprašanjih muzealskega dela in pisanja zgodovine, o nesmiselnosti pobude za ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve, o aktualnem projektu Identitete na prepihu, ki v okviru sodobno zasnovane razstave pomeni kompleksno raziskavo priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik in njihovih potomcev.

Konec meseca naj bi zaživel projekt Identitete na prepihu, razstava o migracijah z območja Jugoslavije po letu 1945, po domače, o čefurjih. Kaj je bistvo tega projekta? Menite, da je ta razstava zaradi menjave na vodstvenem položaju ogrožena?