Zorčič: »Stik poslancev z direktorjem Sove ne bo vplival na izvedbo nezaupnice«

Poslanci, ki so imeli tvegan stik, bodo pred sejo testirani

Predsednik in podpredsednik vlade: Janez Janša in Zdravko Počivalšek

Predsednik Državnega zbora (DZ) Igor Zorčič verjame, da dejstvo, da je bilo več poslancev na seji Knovsa v stiku z direktorjem Sove Janezom Stuškom, okuženim s koronavirusom, ne bo vplivalo na izvedbo za sredo predvidene seje DZ, na kateri bi glasovali o konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše. Poslanci, ki so imeli tvegan stik, bodo pred sejo testirani.

Poslovnik državnega zbora in ustava določata, da mora po vloženi nezaupnici državni zbor volitve novega predsednika vlade izpeljati v sedmih dneh, je v današnji izjavi za medije spomnil predsednik državnega zbora Zorčič. Torej je zadnji skrajni rok za izpeljavo seje ta petek.

O tem bo sicer tekel tudi govor na torkovi seji kolegija predsednika državnega zbora, a Zorčič verjame, da bo datum seje ostala sreda. Po njegovi oceni namreč prestavitev seje, denimo na petek ne rešuje problema poslancev, za katere bi se na testiranju morebiti izkazalo, da so okuženi z novim koronavirusom.

DZ lahko z večino vseh poslancev odloči tudi drugače in rok glasovanja raztegne za 30 dni, a Zorčič dvomi, da bo do tega dejansko prišlo, ker se tudi čez 30 dni lahko zgodi kakšna potencialna okužba ali tvegan stik.

Poslancem, ki so bili na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), bo PCR testiranje kot tudi testiranje s hitrimi testi omogočil državni zbor. PCR testiranje je predvideno za torek, hitri test pa za sredo zjutraj, pred predvideno sejo.

Poslovnik državnega zbora sicer ne omogoča, da bi poslanci tajno glasovanje lahko izpeljali v sklopu seje na daljavo, je še dejal Zorčič.

Skupina 42 poslancev je v petek vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Podpise pod predlog so prispevale poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter trije poslanci DeSUS. Da bi predlog uspel, ga mora na tajnem glasovanju podpreti najmanj 46 poslancev. V soboto pa je portal 24.ur.com objavil informacijo, da je direktor Sove Janez Stušek, ki se je v petek udeležil seje Knovsa, na kateri je bil skupaj z devetimi poslanci, okužen z novim koronavirusom. Med tistimi, ki so imeli tvegan stik, so tudi štirje poslanci predlagateljic konstruktivne nezaupnice.