»Zavračamo logiko, da kdor prvi pride, prvi melje. To morda deluje pri mesarju, ne pa pri pogodbah.«

Bruselj zavrača logiko AstraZenece

Evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides je v Bruslju odločno zavrnila stališče družbe AstraZeneca, da imajo pri dobavi cepiva prednost tisti, ki so ga prej naročili. "Zavračamo logiko, da kdor prvi pride, prvi melje. To morda deluje pri mesarju v soseščini, ne pa pri pogodbah," je ponazorila.

Nezmožnost zagotoviti proizvodne zmogljivosti je v nasprotju s črko in duhom pogodbe, ki jo je EU sklenila z AstraZeneco, je izpostavila komisarka. Ob tem je britansko-švedsko podjetje pred drevišnjim sestankom pozvala, naj konstruktivno sodeluje pri iskanju rešitve, naj prispeva k ponovni vzpostavitvi zaupanja, naj zagotovi celovite informacije o dogajanju ter naj izpolni svoje družbene, moralne in pogodbene obveznosti.

"Naj bom kristalno jasna - 27 članic je enotnih, da AstraZeneca mora izpolniti obveznosti po pogodbi," je še izpostavila Kiriakides na novinarski konferenci v Bruslju.

Stella Kiriakides,

evropska komisarka za zdravje



Stella Kiriakides,

evropska komisarka za zdravje

Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da Slovenija podpira prizadevanja Evropske komisije za čimprejšnjo dobavo cepiv v skladu s pogodbami EU s proizvajalci cepiv, tudi z AstraZeneco, ter pričakuje, da se bodo proizvajalci cepiv držali sklenjenih dogovorov in cepiva dobavljali v skladu s pogodbenimi določili.

Izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriot je v torek v pogovoru z več evropskimi mediji izpostavil, da je unija cepivo naročila pozno in da so pogodbo z Združenim kraljestvom podpisali tri mesece prej kot z EU. Poudaril je tudi, da pogodba z EU temelji na načelu, da si bo družba za dobavo odmerkov prizadevala "po najboljših močeh", ni pa to njena pogodbena obveznost.

Na navedbe, da si podjetje za dobavo cepiva prizadeva po najboljših močeh, se je komisarka odzvala s pojasnilom, da se to določilo v pogodbi nanaša na dejstvo, da v času, ko so se dogovarjali o pogodbi, cepiva še ni bilo. EU je torej s podpisom pogodbe prevzela tveganje, da cepiva morda ne bo ali da ne bo dobilo odobritve, ne upravičuje pa to prednostne obravnave drugih naročnikov.

Napoved AstraZenece, da bo unija v prvem četrtletju tega leta dobila bistveno manj odmerkov cepiva, kot je dogovorjeno, dviguje prah od konca minulega tedna. V komisiji želijo jasne odgovore in jasen načrt dobave cepiva. Viri pri komisiji so izpostavili, da želijo izvedeti "prave razloge" za težave z dobavo cepiva uniji, saj da dobivajo iz podjetja različna pojasnila.

Po nekaterih navedbah naj bi podjetje prednostno obravnavalo druge naročnike, ki naj bi za cepivo ponudili več, kot plača unija, in to naj bi vplivalo na okrnjeno dobavo uniji. Komisija je zato pred dnevi napovedala vzpostavitev mehanizma, ki naj bi zagotovil preglednost pri izvozu cepiva. V Bruslju zatrjujejo, da ne gre za blokado izvoza, temveč za zagotovitev jasnosti in preglednosti.

"Nihče naj si ne dela utvar, da ne moremo izvedeti, kaj se dogaja," je o tem dejala Kiriakides. Ob tem je poudarila, da ni nikakršne hierarhije glede tovarn, v katerih proizvajajo cepivo, ter naročil in naročnikov. Dve sta v Združenem kraljestvu, ena v Belgiji in ena v Nemčiji. EU je po pogodbi upravičena do cepiva iz vseh teh tovarn, poudarjajo v komisiji.

"Nihče naj si ne dela utvar, da ne moremo izvedeti, kaj se dogaja."

EU je podjetjem finančno pomagala pri proizvodnji, da si vnaprej zagotovi določeno količino odmerkov cepiva. Pogodba določa, koliko odmerkov mora podjetje zagotoviti v določenem časovnem obdobju, in po navedbah komisarke za zdravje ne vključuje nikakršne prednostne klavzule.

Informacije o tem, koliko odmerkov bi morala AstraZeneca uniji zagotoviti v prvem četrtletju, so zaupne in jih lahko delijo le, če se podjetje s tem strinja, je pojasnila komisarka. V Bruslju so sicer družbo pozvali, naj dovoli objavo pogodbe. Doslej je vpogled v nekatere dele pogodbe dovolil le CureVac. Njegovega cepiva v uniji še niso odobrili.

Viri pri komisiji so izpostavili, da je razočaranje nad napovedmi AstraZenece, ki pričakuje odločitev o odobritvi cepiva ta konec tedna, zelo veliko, saj je bilo prav njihovo cepivo načrtovano kot prva in množična nabava v prvem četrtletju. Za EU je tako po navedbah virov nesprejemljivo, da se je naročilo, pri katerem gre za številko s tremi števkami, zmanjšalo na četrtino.

