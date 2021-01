»Vojna proti lepoti in smislu«

Umetniška skupina FrešTreš je pripravila zabaven, vendar grenak sveženj predlogov za rast slovenske kulture po novih vladnih standardih

Spomenik

© freštreš

Umetniška skupina FrešTreš je pod priložnostnim nadimkom Kulturno Civilna Iniciativa FrešTreš (slovnične napake v imenu so namerne) vladi Janeza Janše, ki silovito bije kulturni boj po zgledu Madžarske in Poljske, o čemer se te dni razpisal tudi ameriški časnik The New York Times, sklenila olajšati delo in na posebni spletni strani pripravila sveženj predlogov za rast slovenske kulture po novih vladnih standardih. Sveženj so poimenovali Univerzalni kulturni paket ali UKP.

Ta je parodija in s tem izjemno zabavno, vendar hkrati grenko branje, ki odlično povzame trenutno vladno ignoranco področja kulture pri pripravi protikoronskih ukrepov, čeprav ga je pandemija močno prizadela, in hkraten politični napad na to področje, pa tudi potiskanje Slovenije proti višegrajski skupini, brisanje kritične misli in razgradnjo demokracije.

Spletna stran bralca uvodoma nagovori, da se naša država »sooča z dolgoročnimi izzivi na področju medijske in kolturne politike«, pri čemer je največja težava to, da »državljani enostavno ne sprejemajo normalnosti niti v kulturnem, niti v drugačnih smislih ... Ampak vojna proti lepoti in smislu ni zgubljena. Zato smo sestavili UKP, ki vključuje predloge za kreativno reševanje vseh nastalih izzivov.«

Provladni plakati

© freštreš

In kaj torej vključuje univerzalni kulturni paket, katerega kratica zelo spominja na vladne protikoronske pakete (PKP)? V njem so poleg »strategije kolturnega komuniciranja« tudi denimo smernice za avtohtono slikarsko smer (poimenovali so jo risizem in predvideva podobo risa, pa tudi Blejskega jezera z otokom na vsaki oljni sliki), unikatno, nacionalno-patriotsko tipografsko vrsto (poimenovano Slovenec), serijo znamk državotvornega značaja in etikete za jubilejno serijo ministrskih vin (»Sloven’c, jubilejno vino za vrle ministre«).

»V urejeni, pravni državi je v korist vseh državljanov, da se tipi pričesk standardizirajo in reglementirajo – če ne, sledi kazen!«

UKP med drugim predvideva tudi postavitev spomenika mogočnosti Slovenije (oklepnik z risom na ljubljanskem Trgu republike), vnaprej pripravljene provladne slogane za mirno kontraprotestiranje (»Hočemo oklepnike!«, »Krivi so protestniki«, »Gor z vlado«), osnutek libreta za domoljubno opero (v kateri ob bogu Triglavu ter zbori risev in svizcev nastopata tudi Prešeren in Valvasor) in predlog serije standardnih pričesk (»V urejeni, pravni državi je v korist vseh državljanov, da se tipi pričesk standardizirajo in reglementirajo – če ne, sledi kazen!«).

Celoten UKP, ki je pripravljen v estetiki nedavnih državnih proslav, torej skrajno zastarelega in kičastega videza, in poln namernih slovničnih napak, ki spominjajo na jezikovno sporne objave zagovornikov vlade na družbenih omrežjih, si lahko preberete na tej povezavi.