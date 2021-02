»Slovenska birokracija je prekosila svojo avstro-ogrsko kulturno šolo«

IZJAVA DNEVA

"Člani vlade v katerem od teh primerov zagotovo niso tudi osebno odgovorni za nepravilnosti pri nabavi opreme ali napačne odločitve, za katere so glasovali. Odgovorni pa so za triumf slovenske birokracije, ki je v svoji samozadostnosti in samozaverovanosti z nepregledno grmado predpisov, pogosto povsem neživljenjskih, prekosila svojo avstro-ogrsko kulturno šolo. Slovenija se med epidemiološko krizo dokazuje kot država, nesposobna razumnega (samo)upravljanja. Kot država, ki se suverena počuti le takrat, ko lahko sedi za okencem na šalterju in od tam bere levite neumnim državljanom. Kot 'protikoronski paket' država, v seriji od PKP1 do PKPn+1."

(Kolumnist Miran Lesjak o seriji letošnjih flopov pri izvajanju javnih naročil medicinske opreme, ki se je pripetila ministrom različnih vladnih strank, kar še bolj kot po korupciji smrdi po njihovi izpričani nesposobnosti; v Dnevnikovem Objektivu)