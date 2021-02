Koalicija za register etnične identitete

Sporna sprememba zakona o prijavi stalnega prebivališča

Skupaj za vedno – Zmago Jelinčič in Janez Janša

© Borut Krajnc

V preteklosti so države o prebivalcih zbirale tudi podatke o narodnosti in veroizpovedi, najdlje je pri teh registrih šla nacistična Nemčija. Pozneje je zbiranje teh podatkov postalo neobvezno, večinoma so imeli ljudje ob popisih prebivalstva možnost, da razkrijejo svojo veroizpoved ali etnično pripadnost ter materin jezik. A smo zaradi vzbujanja nacionalizma tudi to poča- si opustili – leta 1991 je zaradi protesta proti zbiranju teh podatkov Mladinin novinar Ivo Štandeker pred popisom prebivalstva objavil proglas Kluba pingvinov, kjer je predlagal, da se ljudje po narodnosti opredelijo za pingvine. Posledica je bila, da so »pingvini« postali statistično zaznani prebivalci Republike Slovenije – in država je nato zbiranje teh podatkov opustila.