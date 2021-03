Facebook odstranil 1,3 milijarde lažnih računov

Med oktobrom in decembrom lani

© pixabay.com

Spletni velikan Facebook je včeraj sporočil, da so lani med oktobrom in decembrom z družbenega omrežja odstranili 1,3 milijarde lažnih računov. Izbrisali so tudi 12 milijonov člankov in drugih vsebin o covidu-19 in cepivih, ki so jih strokovnjaki označili za lažne ali dezinformacije, je objavil Facebook na svoji spletni strani.

Podjetje je oblikovalo mrežo 35.000 zaposlenih, ki se borijo proti dezinformacijam. Glede na dosedanje izkušnje kar 95 odstotkov ljudi ne klikne na povezavo ali članek, če je ta označen z napisom dezinformacija, so pojasnili.

Pandemija covida-19 je še pospešila širjenje teorij zarot in lažnih novic po družbenih omrežjih. Facebook je sicer podatke objavil pred preiskavo odbora ameriškega predstavniškega doma za energijo in trgovanje o tem, kako se tehnološke platforme borijo proti širjenju lažnih novic in dezinformacij po spletu.