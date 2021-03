Po Nemčiji ustavljajo cepljenje s cepivom AstraZenece za mlajše od 60 let

Odločitev je bila sprejeta zaradi pojava resnih motenj strjevanja krvi pri mlajših ženskah

Nemška stalna komisija za cepiva (Stiko) je začasno priporočila cepivo proti covidu-19 družbe AstraZeneca le za starejše od 60 let. Že pred tem se je več deželnih in lokalnih oblasti odločilo, da začasno ustavi cepljenje ljudi, mlajših od 60 let. Za to so se odločili zaradi pojava resnih motenj strjevanja krvi pri mlajših ženskah.

Komisija za cepljenje je glede na razpoložljive podatke danes izdala začasno priporočilo, da se cepivo AstraZenece uporablja pri starejših od 60 let, so sporočili iz inštituta Roberta Kocha. Še danes bodo o tej temi razpravljali tudi zdravstveni ministri nemških dežel in vlade.

Več oblasti na zvezni in mestni ravni je že pred tem napovedalo omejitev cepljenja z AstraZeneco. Berlinska ministrica za zdravje Dilek Kalayci je danes sporočila, da v zvezni deželi iz previdnosti ustavljajo cepljenje ljudi, ki so mlajši od 60 let, z AstraZenecinim cepivom. Termini za cepljenje te skupine so tako v Berlinu odpovedani, je pojasnila ministrica po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Po njenih besedah želi ta nemška zvezna dežela, ki ima okoli 3,7 milijona prebivalcev, počakati na posvetovanja na zvezni ravni in s strokovnjaki.

Že pred tem sta berlinski javni bolnišnici Charite in Vivantes sporočili, da ustavljata cepljenje žensk, mlajših od 55 let, s cepivom tega britansko-švedskega podjetja. "Ta ukrep je z vidika Chariteja nujen, ker je prišlo več poročil o možganski venski trombozi pri ženskah v Nemčiji," je povedala tiskovna predstavnica te bolnišnice Manuela Zingl.

Poudarila je sicer, da pri njih po cepljenju z AstraZenecinim cepivom niso zabeležili zapletov. Doslej so v bolnišnici opravili okoli 16.000 cepljenj svojih zaposlenih, od tega večji del s cepivom AstraZenece.

Za ustavitev cepljenja mlajših od 60 let s tem cepivom so se kasneje po neuradnih informacijah odločili tudi v deželi Brandenburg, ki obkroža nemško prestolnico. Podrobnosti naj bi javnosti predstavili še danes, navaja portal nemške televizije RBB.

Podobno odločitev so sprejeli v bavarski prestolnici München. "Zaradi trenutnega razvoja dogodkov se je mesto, podobno kot Berlin, odločilo, da iz previdnosti ustavi cepljenje mlajših od 60 let, dokler ne bo pojasnjeno vprašanje morebitnih zapletov pri tej skupini ljudi," so navedli v tiskovni službi mestnih oblasti.

Že v ponedeljek so medtem cepljenje žensk, mlajših od 55 let, z AstraZenecinim cepivom ustavili v okraju Euskirchen v deželi Severno Porenje-Vestfalija, potem ko so tam pri dveh ženskah po cepljenju zabeležili trombozo.

Direktorji petih od šestih univerzitetnih bolnišnic v tej deželi so se zdaj zavzeli za ustavitev cepljenja mlajših žensk s tem cepivom. Tveganje za dodatne smrtne primere je previsoko, so zapisali v pismu zveznemu in deželnemu ministru za zdravje.

Inštitut Paula Ehrlicha, ki je v Nemčiji pristojen za nadzor varnosti cepiv, je danes sporočil, da so do ponedeljka popoldne po cepljenju z AstraZeneco zabeležili 31 primerov tromboze možganskih ven in sinusov. Od tega so v 19 primerih poročali še o trombocitopeniji oziroma znižani koncentraciji krvnih ploščic oziroma trombocitov v krvi. Devet bolnikov je umrlo, so navedli na inštitutu. Med 31 primeri je bilo 29 žensk, starih med 20 in 63 let. Moška pa sta bila stara 36 in 57 let.

Doslej so v Nemčiji porabili več kot 2,7 milijona odmerkov cepiva AstraZenece, od tega je bilo 767 drugih odmerkov, navaja dpa.

Zaradi teh neobičajnih, a zelo resnih motenj strjevanja krvi so francoske zdravstvene oblasti že sredi marca priporočile, da se z AstraZenecinim cepivom cepi samo starejše od 55 let. Podobno odločitev pa so v teh dneh sprejele tudi kanadske oblasti.

