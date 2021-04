»Britanski sev ni bolj smrtonosen«

Širi se hitreje od drugih, a ne povzroča hujše oblike bolezni covid-19, razkriva študija, objavljena v strokovni reviji The Lancet Infectious Diseases

© Raimond Spekking / Creative Commons 2.0

Britanski znanstveniki so v študiji, objavljeni v ponedeljek, ugotovili, da se britanska različica novega koronavirusa širi hitreje od drugih, medtem ko ne povzroča hujše oblike bolezni covid-19. Prav tako pri okuženih s to različico ne obstaja večja verjetnost, da bodo umrli, kot pri bolnikih z drugimi različicami.

V okviru študije, ki so jo objavili v ponedeljek v strokovni reviji The Lancet Infectious Diseases, so sekvencirali genome virusa pri 341 bolnikih, ki so jih testirali 9. novembra ali kasneje in so jih do vključno 20. decembra sprejeli v eno od britanskih bolnišnic University College London Hospital in North Middlesex University Hospital.

Od 341 covidnih bolnikov jih je imelo 198 oziroma 58 odstotkov britansko različico B.1.1.7, 143 oziroma 42 odstotkov pa jih je bilo okuženih s katero od drugih različic virusa sars-cov-2.

Raziskovalci niso našli povezave med različico in hujšo obliko bolezni. Med bolniki z britansko različico jih je hudo zbolelo ali umrlo 36 odstotkov, med tistimi, ki so bili okuženi z drugimi različicam, pa 38, piše v članku na spletni strani revije.

Ugotovili so še, da pri okuženih z različico B.1.1.7 ni obstajala večja verjetnost, da bodo umrli, kot pri okuženih z drugimi različicami. Med prvimi jih je v 28 dneh po okužbi umrlo 16 odstotkov, med drugimi pa 17.

So pa v vzorcih britanske različice odkrili večjo količino virusa oziroma je bilo virusno breme večje kot pri vzorcih drugih različic.

Znanstveniki z Nacionalnega centra za infekcijske bolezni v Singapurju pa so poudarili, da so ugotovitve v nasprotju z ugotovitvami treh preteklih študij, ki so ugotovile, da je britanska različica koronavirusa smrtonosnejša od drugih.

Znanstveniki z Nacionalnega centra za infekcijske bolezni v Singapurju, ki niso sodelovali pri študiji, Sean Wei Xiang Ong, Barnaby Edward Young in David Chien Lye so poudarili, da so te ugotovitve v nasprotju z ugotovitvami treh preteklih študij, ki so ugotovile, da je britanska različica koronavirusa smrtonosnejša od drugih.

Poudarili so, da so ugotovitve britanskih znanstvenikov spodbudne, a jih je treba potrditi na večjem vzorcu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britansko oziroma angleško različico so prvič zabeležili konec lanskega leta v angleškem Kentu. V zadnjem času postaja prevladujoča v vse več državah. Tudi slovenska stroka je pretekli teden sporočila, da je v zadnjem času ta različica potrjena že v polovici vseh testiranih pozitivnih vzorcev. Direktor NIJZ Milan Krek pa je ocenil, da bo čez nekaj tednov v Sloveniji to že prevladujoča različica.