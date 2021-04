»Poslanske prestope bi morali prepovedati«

IZJAVA DNEVA

"Bil sem član stranke (LDS), ki se je razkrojila na prafaktorje, in ta bazen volivcev se preliva zdaj od ene stranke k drugi. Šel sem skozi to kalvarijo in vem, kako poteka. Vsak poslanec ima pravico oditi, če se ne strinja s politiko stranke. Prestop poslancev v druge poslanske skupine bi pa po mojem mnenju morali zakonsko urediti-prepovedati. V nekem smislu gre za izničenje volilnega izida, za prevaro volivcev."

(Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije (DVK). o tem, da so prestopi poslancev v nekem smislu izničenje izida volitev; v intervjuju za časnik Delo)