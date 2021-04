Po koncertu s 5000 obiskovalci potrdili zgolj 6 okužb

Namen dogodka je bil preveriti, kakšne so možnosti za varno izvedbo množičnih dogodkov

V Barceloni so konec marca organizirali "testni" koncert indie pop skupine Love of Lesbian, ki se ga je udeležilo okoli 5.000 obiskovalcev. S koncertom so želeli preveriti, kakšne so možnosti za varno izvedbo tovrstnih dogodkov z več tisoč ljudmi. Koncert je potekal na prizorišču, ki lahko sprejme več kot 20.000 ljudi.

Na dogodku so veljali strogi zdravstveni ukrepi. Obiskovalce so pred koncertom testirali s hitrimi antigenskimi testi, nositi so morali maske FFP2, omejili so uporabo toaletnih prostorov, poskrbljeno je bilo za posebno zračenje, ni pa bilo treba ohranjati medsebojne razdalje.

"To je luč na koncu predora."



Jordi Herreruela,

organizator koncerta

Petnajst dni po koncertu so ugotovili, da je bilo na okužbo s covidom-19 po tem času pozitivnih le šest oseb, je poročala nemška televizija DW. Iz zdravstvene ekipe, ki je obravnavala obiskovalce, so kasneje sporočili, da se štiri od teh oseb skoraj gotovo niso okužile na koncertu.

Organizatorji so novico sprejeli z navdušenjem. "To je luč na koncu predora," je dejal organizator koncerta Jordi Herreruela. Namestnik katalonskega župana Jaum Collboni pa je dejal, da izsledki študije kažejo, da srednje veliki kulturni dogodki, ob ustreznih zdravstvenih ukrepih, ne predstavljajo povečane grožnje za širjenje okužbe, zato bi oblasti rade čimprej znova zagnale kulturne aktivnosti v mestu.

