Soba za galerijsko čuječnost

Umirite svoje misli ob opazovanju umetnin

Prvi obiskovalci v Sobi za galerijsko čuječnost

© Narodna galerija

V Narodni galeriji so odprli sobo za galerijsko čuječnost. S tem sledijo zgledu uglednih evropskih in ameriških galerij, ki že nekaj časa izvajajo programe čuječnosti. Z novo pridobitvijo želijo spodbuditi obiskovalce, "da ob umetniških delih urijo pozornosti in s tem bogatijo svojo izkušnjo dojemanja umetnosti".

V Narodni galeriji so z galerijsko čuječnostjo začeli sredi lanskega novembra ob zaustavitvi javnega življenja zaradi epidemije. Preko galerijske spletne strani in družbenih omrežij so tedensko objavljali video posnetke umetnin iz stalne zbirke in namige za krepitev čuječnosti. Ob ponovnem odprtju kulturnih inštitucij pa so virtualno izkušnjo nadgradili s samostojno sobo za galerijsko čuječnost.

Opazovanje umetnin je namreč lahko dober način za upočasnitev življenjskega tempa, mentalno sprostitev, pa tudi za razvijanje usmerjene pozornosti. V sobi za galerijsko čuječnost poleg velike Slavnostne dvorane je za obiskovalce na ogled ena sama, izbrana umetnina iz depojev Narodne galerije. Do jeseni bo razstavljena slika Sipine, ki jo je Rihard Jakopič naslikal pred dobrimi sto leti. Umirjeno vzdušje v sobi dopolnjuje razpoloženjska glasba z zvoki narave.

Rihard Jakopič, Sipine, 1919

© Narodna galerija

Izkušnje galerijske čuječnosti, nevtralnega ogledovanja umetniškega dela, v Narodni galeriji ne usmerjajo z umetnostno-zgodovinskimi opisi, v sobi so le predlogi za izvajanje. Tako obiskovalce spodbujajo, da med opazovanjem poskušajo misli usmeriti k vprašanjem, kot so, kako se počutite ob ogledovanju slike, kaj na sliki pritegne vašo pozornost in kakšna sta razpoloženje in vzdušje na sliki.

Soba za galerijsko čuječnost je tudi spodbuda obiskovalcem, da se dalj časa zadržijo pred umetninami in da je njihov ogled bolj umirjen, osredotočen.