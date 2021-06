»Primer STA je postal simbol upora proti sadistični politiki najslabše vlade v zgodovini države«

IZJAVA DNEVA

"Primer STA ni postal zgolj simbol upora proti sadistični politiki najslabše vlade v zgodovini države. Zaradi uspešne akcije zbiranja donacij za preživetje osrednje medijske hiše v Sloveniji je postal tudi simbol boja za normalnost. Akcija je pokazala, da STA ni ostala sama v vsiljenem spopadu z vlado. Dokazala pa je tudi, da svoboda in demokracija nista samoumevni danosti, ampak da se je treba zanju nepopustljivo boriti."

(Novinar Zoran Potič o več kot 160 dneh finančnega izčrpavanja STA, po številnih opozorilih evropske komisije, nevladnih organizacij, mednarodnih novinarskih združenj in domačih medijev, da je odnos do tiskovne agencije nevzdržen, skrajno nedemokratičen in sramoten; via Dnevnik)